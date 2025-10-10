হোম > ইসলাম

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১১ অক্টোবর ২০২৫

ইসলাম ডেস্ক 

আজকের নামাজের সময়সূচি। ছবি: সংগৃহীত

জীবনকে সুশৃঙ্খল করতে এবং আল্লাহর সান্নিধ্য পেতে নামাজের কোনো বিকল্প নেই। একজন মুমিনের জন্য নামাজ হলো আল্লাহর সঙ্গে সরাসরি কথোপকথনের মাধ্যম। এটি এমন এক ইবাদত—যা আমাদের মনে আধ্যাত্মিক প্রশান্তি আনে, জীবনের প্রতিটি কাজে আনে বরকত। প্রতিদিন সময় মতো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর আবশ্যক। তাই জেনে নেওয়া যাক আজ কোন ওয়াক্তের নামাজ কখন আদায় করতে হবে।

আজ শনিবার, ১১ অক্টোবর ২০২৫ ইংরেজি, ২৬ আশ্বিন ১৪৩২ বাংলা, ১৮ রবিউস সানি ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার আশপাশের এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো—

আজকের নামাজের সময়সূচি তাহাজ্জুদ ও সেহরির শেষ সময় ০০: ০০ ০৪: ৩৮ মিনিট ফজর ০৪: ৩৯ মিনিট ০৫: ৫৩ মিনিট জোহর ১১: ৪৬ মিনিট ০৩: ৫৭ মিনিট আসর ০৩: ৫৮ মিনিট ০৫: ৩৫ মিনিট মাগরিব ০৫: ৩৭ মিনিট ০৬: ৫০ মিনিট এশা ০৬: ৫১ মিনিট ০৪: ৩৮ মিনিট

উল্লিখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগের সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, সেগুলো হলো:

বিয়োগ করতে হবে—
চট্টগ্রাম: ০৫ মিনিট
সিলেট: ০৬ মিনিট

যোগ করতে হবে—
খুলনা: ০৩ মিনিট
রাজশাহী: ০৭ মিনিট
রংপুর: ০৮ মিনিট
বরিশাল: ০১ মিনিট

নামাজ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি যেমন আমাদের দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তেমনই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আজকের এই নামাজের সময়সূচি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, আল্লাহর জন্য সময় বের করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।

আসুন, নামাজের মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে তাঁর আরও কাছে নিয়ে যাই। জীবনে নিয়ে আসি ইমানের নুর।

সম্পর্কিত

রবিউস সানির তৃতীয় জুমা: আত্মার শান্তি ও নেকির দিন

সুখী দাম্পত্যজীবনের ৮ রূপরেখা

আলোকিত জীবনের দিশা পবিত্র কোরআন

জমজমের পানি কি দাঁড়িয়েই পান করতে হয়?

মোগলদের নির্মিত মসজিদগুলো যেন আজও বিস্ময়

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১০ অক্টোবর ২০২৫

রাসুল (সা.)—যাঁর হাসিতে ফুটত জান্নাতের আলো

প্রতিবেশীর প্রতি অন্যায় জান্নাতের পথ রুদ্ধ করে দেয়

দান ফেরত নেওয়া ব্যক্তির দৃষ্টান্তে যা বলেছেন নবীজি (সা.)

আজকের নামাজের সময়সূচি: ০৯ অক্টোবর ২০২৫
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা