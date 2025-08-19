হোম > বিশ্ব > যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

ট্রাম্পের মন পেতে মরিয়া জেলেনস্কি, এলেন ফরমাল পোশাকে, বারবার ধন্যবাদ দিলেন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

হোয়াইট হাউসে এবার স্যুট পরে এসেছেন জেলেনস্কি। ছবি: এএফপি

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এর আগে হোয়াইট হাউসে এসে রীতিমতো অপমানিত হয়েছিলেন। পোশাক, কথাবার্তা, আচরণের কারণে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্টের ধমক খেয়েছেন তিনি। তবে এবার আগে থেকেই সতর্ক হয়ে এসেছে। এবারের সফরে চিরাচরিত সামরিক পোশাক বা টি-শার্টের বদলে স্যুট পরে ছিলেন।

জেলেনস্কির এই নতুন পোশাক ট্রাম্পপন্থী সাংবাদিক ব্রায়ান গ্লেনের কথোপকথনে উঠে এসেছে। এর আগে এক বিতর্কিত বৈঠকে গ্লেন জেলেনস্কির সামরিক পোশাক নিয়ে কটাক্ষ করেছিলেন। কিন্তু এবার তিনি জেলেনস্কিকে বলেন, ‘আপনাকে এই স্যুটে অসাধারণ দেখাচ্ছে।’ জবাবে জেলেনস্কি বলেন, ‘আমি বদলেছি, কিন্তু আপনি একই স্যুটে আছেন।’

ট্রাম্পও জেলেনস্কির নতুন রূপের প্রশংসা করেছেন।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে জেলেনস্কি সামরিক পোশাককে ইউক্রেনীয় সেনাদের প্রতি সংহতি ও যুদ্ধের প্রতীক হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। তবে, গত ফেব্রুয়ারিতে ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকে এই পোশাকই বিতর্কের জন্ম দেয়। ট্রাম্পের মতো একজন শোম্যান, যিনি তাঁর পোশাকে ও চালচলনে অত্যন্ত সচেতন, তিনি জেলেনস্কির সাধারণ সামরিক পোশাকে অসন্তুষ্ট হন।

ওই বৈঠকে শান্তি চুক্তি নিয়ে আলোচনা চলাকালীন ট্রাম্প ও ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স জেলেনস্কিকে ‘অকৃতজ্ঞ’ ও ‘অসম্মানজনক’ বলে আখ্যা দেন। মূলত, সেই বৈঠকটি পোশাকের বিতর্ক এবং কূটনৈতিক বিভেদের কারণে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

ফেব্রুয়ারির সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার পর জেলেনস্কি দ্রুত তাঁর কৌশল পরিবর্তন করেন। তিনি হোয়াইট হাউস এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং সম্পর্ক মেরামতের জন্য কাজ শুরু করেন। ইউরোপীয় নেতারাও তাঁকে ট্রাম্পের সঙ্গে কীভাবে আচরণ করতে হবে সে বিষয়ে পরামর্শ দেন। এরপর থেকে তিনি পোপ ফ্রান্সিসের শেষকৃত্য এবং ন্যাটোর শীর্ষ সম্মেলনসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে আরও ফরমাল পোশাক পরা শুরু করেন।

মার্কিন এবং ইউক্রেনীয় কর্মকর্তাদের মধ্যে বৈঠকের আগে আলোচনা এসেছিল, এবার জেলেনস্কি সামরিক পোশাক পরে আসবেন না। এই সিদ্ধান্ত যে ফলপ্রসূ হয়েছে, তা সাংবাদিক ব্রায়ান গ্লেনের ক্ষমা চাওয়ার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যায়। গ্লেন বলেন, ‘আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আপনাকে অসাধারণ দেখাচ্ছে।’

ফেব্রুয়ারির বৈঠক চলাকালে ধন্যবাদ না দেওয়ায় জেলেনস্কিকে যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স অকৃতজ্ঞ বলেছিলেন। গতকালের বৈঠকে দেওয়া সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের প্রথম ১০ সেকেন্ডেই জেলেনস্কি চারবার ‘ধন্যবাদ’ শব্দটি উচ্চারণ করেন।

জেলেনস্কি বলেন, ‘আমন্ত্রণের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। হত্যাকাণ্ড থামাতে ও এই যুদ্ধ বন্ধে আপনার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। এ সুযোগকে কাজে লাগানোর জন্য ধন্যবাদ। আর আপনার স্ত্রীকেও অনেক ধন্যবাদ।’

সম্পর্কিত

ছয়টি যুদ্ধ থামিয়েছি, কিন্তু এটা সবচেয়ে কঠিন—জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠকে ট্রাম্প

হোয়াইট হাউসের বৈঠকে ট্রাম্প ও জেলেনস্কির সঙ্গী কারা

ক্রিমিয়ার আশা ছাড়ো, ন্যাটোকে ভুলে যাও: জেলেনস্কিকে ট্রাম্প

নিউইয়র্কে বাঙালি অধ্যুষিত ব্রুকলিনে রেস্তোরাঁয় গুলি, নিহত ৩

যুক্তরাষ্ট্রে সবজির দাম বেড়েছে প্রায় ৪০ শতাংশ, দায়ী কি শুল্ক

রাশিয়া-ইউক্রেনের বিভীষিকাময় যুদ্ধ বন্ধের সেরা উপায় জানালেন ট্রাম্প

রাশিয়া খুবই বড় শক্তি, চুক্তি ছাড়া ইউক্রেনের কোনো গতি নেই: ট্রাম্প

সির ‘অনেক ধৈর্য’, আমি প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায় তাইওয়ানে আগ্রাসন চালাবে না: ট্রাম্প

আলাস্কায় ট্রাম্প হেরে যাননি, কিন্তু স্পষ্ট জয় হয়েছে পুতিনের: জন বোল্টন

ধর্মঘটে বাতিল এয়ার কানাডার ৬০০-এর বেশি ফ্লাইট, লক্ষাধিক যাত্রীর ভোগান্তি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা