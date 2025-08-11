চেষ্টা করব ইউক্রেনকে কিছু এলাকা ফেরত এনে দিতে: ডোনাল্ড ট্রাম্প

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, রাশিয়ার দখলে থাকা ইউক্রেনের কিছু এলাকা ফেরত আনার চেষ্টা করবেন তিনি। আগামী শুক্রবার আলাস্কায় রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে তাঁর বৈঠক হওয়ার কথা। এক সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প বলেছেন, ‘রাশিয়া ইউক্রেনের মূল ভূমির বড় অংশ দখল করেছে। আমরা চেষ্টা করব ইউক্রেনকে সেই এলাকার কিছুটা ফেরত দিতে।’
তিনি জানান, বৈঠকটি মূলত একটি ‘পরিস্থিতি বোঝার’ আলোচনা হবে। সেখানে পুতিনকে যুদ্ধ শেষ করার আহ্বান জানানো হবে।
ট্রাম্প দাবি করেন, পুতিনের সঙ্গে সাক্ষাতের দুই মিনিটের মধ্যেই তিনি বুঝে যাবেন আলোচনায় অগ্রগতি সম্ভব কি না। তবে তিনি সতর্ক করে বলেন, রাশিয়া-ইউক্রেনের মধ্যে ‘ভূমি বিনিময়’ হতে পারে, যদিও কোন এলাকা রাশিয়া ছাড়তে পারে তা স্পষ্ট নয়। আর ইউক্রেনও কখনো রুশ ভূখণ্ডের দাবি করেনি।
ট্রাম্প জানান, পুতিন যদি ন্যায্য চুক্তির প্রস্তাব দেন, তবে তিনি সম্মানের খাতিরে প্রথমে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে কথা বলবেন এবং পরে ইউরোপীয় নেতাদের জানাবেন। তাঁর ভাষায়, ‘আমি আগে তাঁকে (জেলেনস্কি) ফোন করব, আর হয়তো বলব—ভালো থাকুন, লড়াই চালিয়ে যান, অথবা বলব—আমরা একটি চুক্তি করতে পারি।’
তবে ট্রাম্প স্বীকার করেছেন, জেলেনস্কির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভালো হলেও তিনি তাঁর কিছু কাজের সঙ্গে কঠোরভাবে দ্বিমত পোষণ করেন। এর আগে তিনি যুদ্ধ শুরুর জন্যও জেলেনস্কিকে দায়ী করেছিলেন।
ট্রাম্প ইঙ্গিত দিয়েছেন, ভবিষ্যতে তিন পক্ষের বৈঠক হতে পারে—তিনি, পুতিন ও জেলেনস্কি। তবে ক্রেমলিন বারবার জানিয়েছে, জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠকের শর্ত এখনো পূরণ হয়নি। গত শুক্রবার ট্রাম্প এই বৈঠকের ঘোষণা দেন। সেদিন রাশিয়াকে যুদ্ধবিরতির জন্য তাঁর ঘোষিত সময়সীমা শেষ হয়েছিল।
এদিকে আলাস্কা বৈঠকের বিষয়ে খবর প্রকাশের পর জেলেনস্কি সতর্ক করেছেন, কিয়েভের অংশগ্রহণ ছাড়া কোনো সমঝোতা ‘মৃত সিদ্ধান্ত’ হবে। সোমবার (১১ আগস্ট) তিনি ইউক্রেনীয় গোয়েন্দা প্রতিবেদনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, ‘রাশিয়া যুদ্ধ থামানোর কোনো প্রস্তুতি নিচ্ছে না।’