মার্কিন যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করার দাবি ইরানের

যুক্তরাষ্ট্রের একটি যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করার দাবি করেছে ইরানের প্রভাবশালী রেভল্যুশনারি গার্ডস কর্পস (আইআরজিসি)। তবে এ দাবি উড়িয়ে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।
কাতারভিত্তিক সম্প্রচার মাধ্যম আল জাজিরা জানায়, ইরানের আধা সরকারি সংবাদ সংস্থা তাসনিম নিউজ এজেন্সি এক খবরে বলেছে, ইরানের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তের কাছে যুক্তরাষ্ট্রের এফ-১৫ই যুদ্ধবিমান গুলি করে ভূপাতিত করেছে আইআরজিসি।
তবে মার্কিন বাহিনীর সেন্ট্রাল কমান্ড সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) এক পোস্টে বলেছে, ‘গতকাল বুধবার ভোরে ইরানে একটি মার্কিন এফ-১৫ই যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হওয়ার যে খবর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়েছে, তা সত্য নয় এবং একটি গুজব।’