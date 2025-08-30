লস অ্যাঞ্জেলেসের রাস্তায় তলোয়ারবাজি, শিখ যুবককে গুলি করে হত্যা করল পুলিশ

ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলেস শহরে পুলিশের গুলিতে গুরপ্রীত সিং (৩৬) নামের এক শিখ যুবকের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, তিনি একটি ‘ম্যাচেট’ বা ‘খান্ডা’ হাতে নিয়ে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে কসরত করছিলেন। কিন্তু তাঁর পরিবার ও শিখ সংগঠনগুলোর দাবি, গুরপ্রীত ঐতিহ্যবাহী শিখ মার্শাল আর্ট ‘গতকা’ প্রদর্শন করছিলেন।
লস অ্যাঞ্জেলেস পুলিশ বিভাগের প্রকাশিত ফুটেজ অনুযায়ী, গত ১৩ জুলাই শহরের ক্রিপ্টো ডটকম এরিনার কাছে ফিগুয়েরো স্ট্রিট এবং অলিম্পিক বুলভার্দের ব্যস্ত মোড়ে এই ঘটনা ঘটে। পুলিশ জানায়, তাঁরা একজন ব্যক্তিকে বড় একটি ধারালো অস্ত্র নিয়ে পথচারীদের দিকে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে তেড়ে যাওয়া দেখে ৯১১ নম্বরে একাধিক কল পান। এরপর সেখানে পুলিশ পাঠানো হয়।
পুলিশের বিবৃতি অনুযায়ী, গুরপ্রীত সিং রাস্তার মাঝখানে তাঁর গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন। বড় একটি অস্ত্র হাতে কসরত করছিলেন তিনি। একপর্যায়ে নিজের জিহ্বাও কাটার চেষ্টা করেন। কর্মকর্তারা তাঁকে অস্ত্র ফেলে দেওয়ার জন্য বারবার নির্দেশ দিলেও তিনি মানেননি। একপর্যায়ে তিনি পুলিশের দিকে একটি বোতল ছুড়ে মারেন এবং পালানোর চেষ্টা করেন।
গুরপ্রীত এরপর এলোমেলোভাবে গাড়ি চালাতে শুরু করেন এবং পুলিশের একটি গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষ হলে সেটি ফিগুয়েরো ও দ্বাদশ স্ট্রিটের কাছে থেমে যায়। এরপর তিনি ধারালো অস্ত্র হাতে নিয়ে পুলিশ কর্মকর্তাদের দিকে তেড়ে যান। সেই মুহূর্তে পুলিশ তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়।
গুরপ্রীতকে গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনাস্থল থেকে দুই ফুট লম্বা একটি ম্যাচেট জব্দ করা হয়েছে। এই ঘটনায় কোনো পুলিশ কর্মকর্তা বা বেসামরিক ব্যক্তি আহত হননি। ঘটনাটির তদন্ত করছে পুলিশ।