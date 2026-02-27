হোম > বিশ্ব > যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

আমি কিছু দেখিনি, ভুল কিছু করিনি—বিল ক্লিনটনের সাক্ষ্য

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন। ছবি: সংগৃহীত

কুখ্যাত যৌন অপরাধী ও অর্থ লগ্নিকারী জেফরি এপস্টেইনের সঙ্গে সংযোগের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন জানিয়েছেন, তিনি ভুল কিছুই করেননি। শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের হাউস ওভারসাইট অ্যান্ড গভর্নমেন্ট রিফর্ম কমিটির সামনে এই সাক্ষ্য দেন তিনি। ক্লিনটন দাবি করেন, জেফরি এপস্টেইন যে অপরাধগুলো করেছিলেন, সেসব বিষয়ে তাঁর কোনো ধারণাই ছিল না।

ক্লিনটনের বিবৃতিতে বলা হয়—‘এপস্টেইনের সঙ্গে আমার সংক্ষিপ্ত পরিচয় কয়েক বছর আগেই শেষ হয়েছিল। আমি কখনো দেখিনি বা অনুমান করতে পারিনি যে তিনি কোনো অপরাধ করছেন। আমি এখানে যা জানি তা বলছি যাতে ভবিষ্যতে এমন ঘটনা না ঘটে।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমি কিছুই দেখিনি, আমি ভুল কিছুই করিনি। যা দেখেছি, সেটাই আমার জানা; যা দেখিনি, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। যা করেছি, তা জানি; যা করিনি, তা আরও গুরুত্বপূর্ণ।’

নিউইয়র্কের চাপ্যাকুয়ায় রিফর্ম কমিটির সামনে সাক্ষ্য দেন বিল ক্লিনটন। এর আগে বৃহস্পতিবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) তাঁর স্ত্রী হিলারি ক্লিনটনও কয়েক ঘণ্টা ধরে একই কমিটির মুখোমুখি হন। সেখানে হিলারি জানান, তিনি কখনো এপস্টেইনের সঙ্গে দেখা করেছেন বলে মনে পরছে না। আর এপস্টেইনের সঙ্গী গিলেইন ম্যাক্সওয়েলকে তিনি শুধু সাধারণ পরিচিতি হিসেবেই জানতেন।

বিল ক্লিনটন তাঁর স্ত্রীর সাক্ষ্য নেওয়ার বিষয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, ‘আপনারা হিলারিকে এখানে নিয়ে এসেছেন। এপস্টেইনের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই। এটা ঠিক হয়নি।’

ক্লিনটনকে এপস্টেইনের পরিমণ্ডলে নিয়ে গিয়েছিলেন গিলেইন

১৯৯০-এর দশক থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত বিল ক্লিনটনের সঙ্গে এপস্টেইনের সংযোগ ছিল বলে সম্প্রতি প্রকাশিত নথি থেকে জানা যায়। ক্লিনটন প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায় এপস্টেইন হোয়াইট হাউসে গিয়েছিলেন, আর ক্লিনটন এপস্টেইনের প্লেনে একাধিকবার ভ্রমণ করেছেন। তাঁদের একসঙ্গে বেশ কয়েকটি ছবিও প্রকাশ পেয়েছে। ক্লিনটন দাবি করেছেন, সংযোগ থাকলেও তিনি কখনো এপস্টেইনের কুখ্যাত দ্বীপে যাননি।

ক্লিনটন বলেন, ‘যদি আমি কিছু জানতাম, আমি কখনো তাঁর প্লেনে যেতাম না। আমি ন্যায়ের পক্ষে কাজ করতাম।’ এর আগে হিলারি ক্লিনটন সাংবাদিকদের জানান—তিনি বিশ্বাস করেন, বিল ক্লিনটন এপস্টেইনের অপরাধ সম্পর্কে কিছুই জানতেন না।

হাউস ওভারসাইট অ্যান্ড গভর্নমেন্ট রিফর্ম কমিটির চেয়ারম্যান জেমস কোমার জানিয়েছেন, হিলারির সাক্ষ্য তাঁদের প্রশ্নের রূপরেখা তৈরি করেছে।

