হোম > বিশ্ব > যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

ব্রাজিলের সাবেক প্রেসিডেন্ট বলসোনারোর ২৭ বছরের কারাদণ্ড

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ব্রাজিলের সাবেক প্রেসিডেন্ট জইর বলসোনারো। ছবি: সংগৃহীত

অভ্যুত্থানের ষড়যন্ত্রে দোষী সাব্যস্ত হলেন ব্রাজিলের সাবেক প্রেসিডেন্ট জইর বলসোনারো। এ অপরাধে বলসোনারোকে ২৭ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন দেশটির সুপ্রিম কোর্ট। গতকাল বৃহস্পতিবার এ রায় দিয়েছেন আদালত। বলসোনারোর পাশাপাশি সাবেক মন্ত্রী ও সামরিক প্রধানেরাসহ আরও সাতজন এ মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএনের প্রতিবেদন অনুযায়ী, কোর্টের পাঁচ বিচারপতির চারজন এই দণ্ড দেন। ২০২২ সালে নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দ্য সিলভাকে ক্ষমতাচ্যুত করার ষড়যন্ত্রসহ পাঁচটি অভিযোগের সব কটিতে বলসোনারোকে দোষী সাব্যস্ত করেন চার বিচারপতি। বাকি একজন তাঁকে খালাসের পক্ষে যুক্তি দেন।

২৭ বছরের কারাদণ্ড হওয়ায় ৭০ বছর বয়সী এই নেতার বাকি জীবনের পুরোটাই কারাগারে কাটাতে হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এখনো তিনি গৃহবন্দী রয়েছেন। সেনবাহিনীর সাবেক এই ক্যাপ্টেন দাবি করেছেন, তিনি রাজনৈতিক দমন-পীড়নের শিকার।

রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ডানপন্থী সাবেক এই প্রেসিডেন্টের সাজার ফলে ব্রাজিলের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের আরও টানাপোড়েন তৈরি হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, বলসোনারোর দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ঘটনায় তিনি বিস্মিত এবং খুবই অসন্তুষ্ট।

এর আগে গত ৯ জুলাই ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা দিয়েছিলেন, তিনি ব্রাজিলের ওপর কড়া শুল্ক আরোপ করতে চান। কারণ হিসেবে বলেন, ব্রাজিলে তাঁর কট্টর ডানপন্থী মিত্র ও সাবেক প্রেসিডেন্ট জইর বলসোনারোকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে হয়রানি করা হচ্ছে। এরপর ব্রাজিলের কিছু পণ্যে ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেন ট্রাম্প।

বলসোনারো ২০১৯ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত লাতিন আমেরিকার বৃহত্তম দেশ ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

সম্পর্কিত

চার্লি কার্কের সম্ভাব্য খুনির ছবি প্রকাশ, ধরিয়ে দিলে কোটি টাকার পুরস্কার

ট্রাম্প ঘনিষ্ঠ চার্লি কার্ক কেন খুন হলেন, কী ঘটেছিল, কে ছিলেন তিনি

বন্দুক সহিংসতাকে ‘গ্রহণযোগ্য’ বলেছিলেন গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হওয়া কার্ক

চার্লি কার্কের হত্যা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটি কালো মুহূর্ত: ডোনাল্ড ট্রাম্প

ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ সহযোগী চার্লি কার্ককে গুলি করে হত্যা

ভারত–চীনের ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করতে ইইউকে চাপ ট্রাম্পের

কাতারে ইসরায়েলি হামলা নিয়ে স্ববিরোধী বক্তব্য ট্রাম্পের

ট্রাম্পকে বৈদেশিক সহায়তা স্থগিতের অনুমতি দিল মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট

মেক্সিকোয় ডাবল ডেকার বাসে ট্রেনের ধাক্কায় নিহত ১০, আহত ৬১

রুপার্ট মারডকের মিডিয়া সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হলেন বড় ছেলে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা