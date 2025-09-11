চার্লি কার্কের সম্ভাব্য খুনির ছবি প্রকাশ, ধরিয়ে দিলে কোটি টাকার পুরস্কার

যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও তরুণ রিপাবলিকান ভোটারদের ওপর প্রভাবশালী ভূমিকা রাখা চার্লি কার্ক হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় তদন্ত তীব্রতর হয়েছে। স্থানীয় সময় শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) এক সংবাদ সম্মেলনে অজ্ঞাত এক ব্যক্তির ছবি প্রকাশ করেছে এফবিআই। ছবিতে দেখা যায়—ওই ব্যক্তির মাথায় টুপি, চোখে সানগ্লাস ও কালো লম্বা হাতাওয়ালা পোশাক পরিধান করে আছেন। লোকটির বিষয়ে তথ্য প্রদানে সহযোগিতার জন্য ১ লাখ মার্কিন ডলারের পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা ১ কোটি ২১ লাখেরও বেশি টাকা।
বিবিসি ও সিএনএন সহ বিদেশি সংবাদমাধ্যমগুলোর বরাতে জানা গেছে, স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার ইউটা ভ্যালি ইউনিভার্সিটির অঙ্গনে এক অনুষ্ঠানে চার্লিকে গুলি করে হত্যা করা হয়। সেদিন দুপুরে চার্লি কার্ক যখন হাতে মাইক্রোফোন নিয়ে সামাজিক ইস্যু নিয়ে বক্তব্য রাখছিলেন, হঠাৎ দূরের একটি ছাদ থেকে গুলি ছোড়া হয়। ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর কার্ক গলা চেপে ধরেন এবং চারপাশে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। দর্শকদের অনেকেই চিৎকার করে দৌড়ে সরে যান।
শুটার গুলির পর ছাদ থেকে নেমে পাশের জঙ্গলের ভেতর পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থলের কাছেই আইনশৃঙ্খলা বাহিনী একটি মাউজার পয়েন্ট-৩০ ক্যালিবার বোল্ট-অ্যাকশন রাইফেল উদ্ধার করে, যা তোয়ালে দিয়ে মোড়ানো ছিল। অস্ত্রটির চেম্বারে একটি খালি কার্তুজ পাওয়া যায়, আর ম্যাগাজিনে আরও তিনটি গুলি ভর্তি ছিল। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে একটি হাতের তালুর ছাপ ও জুতার ছাপও সংগ্রহ করেছে। অস্ত্র, গুলি ও অন্যান্য প্রমাণ ফেডারেল ল্যাবে ফরেনসিক বিশ্লেষণের জন্য পাঠানো হয়েছে।
তদন্তকারীরা ধারণা করছেন, সন্দেহভাজন ব্যক্তি কলেজ পড়ুয়া বয়সের হওয়ায় সহজেই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মিশে যেতে পেরেছিল। তবে এখনো তার পরিচয় বা হত্যার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু জানানো সম্ভব হয়নি। এই ঘটনাকে যুক্তরাষ্ট্রে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক সহিংসতার ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবে দেখা হচ্ছে।
ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন ট্রাম্পসহ ডেমোক্র্যাট নেতারাও। ট্রাম্প ঘোষণা দিয়েছেন, চার্লি কার্ককে মরণোত্তর যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা ‘প্রেসিডেনশিয়াল মেডেল অব ফ্রিডম’ দেওয়া হবে। এদিকে ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স ও তাঁর স্ত্রী উশা সল্ট লেক সিটিতে কার্কের পরিবারের সঙ্গে দেখা করবেন। ভ্যান্স সামাজিক মাধ্যমে কার্কের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ও অবদানের কথা স্মরণ করে লিখেছেন, ‘আমাদের প্রশাসনের সাফল্যের বড় অংশই তার সাংগঠনিক দক্ষতার ফল।’
কার্কের মরদেহ এয়ার ফোর্স টু বিমানে করে ইউটা থেকে অ্যারিজোনায় নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক যুব সংগঠন ‘টার্নিং পয়েন্ট ইউএসএ’-এর সদর দপ্তরে শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।