হোম > বিশ্ব > যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

শিক্ষার্থীদের প্র্যাঙ্কে যুক্তরাষ্ট্রে জনপ্রিয় শিক্ষকের মর্মান্তিক মৃত্যু

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

স্ত্রী ও দুই পুত্রের সঙ্গে জেসন হিউজ। ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যে শিক্ষার্থীদের করা একটি প্র্যাঙ্ক ভয়াবহ পরিণতিতে পৌঁছালে জনপ্রিয় এক শিক্ষক প্রাণ হারিয়েছেন। ঘটনাটি স্থানীয় কমিউনিটিকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। নিহত ৪০ বছর বয়সী শিক্ষক জেসন হিউজ ‘নর্থ হল হাই স্কুল’-এর গণিতের শিক্ষক ছিলেন। রাজ্যের গেইসনভিল শহরে ওই স্কুলটির অবস্থান।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম দ্য নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ওই দিন কয়েকজন কিশোর শিক্ষার্থী মজা করার উদ্দেশে হিউজের বাড়ির গাছগুলো টয়লেট পেপার দিয়ে ঢেকে দেয়। যুক্তরাষ্ট্রে কিশোরদের মধ্যে এই ধরনের প্র্যাঙ্ক বেশ প্রচলিত।

শিক্ষক জেসন হিউজ বিষয়টি টের পেয়ে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এলে শিক্ষার্থীরা দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালানোর চেষ্টা করে। এ সময় পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয় এবং হিউজ হোঁচট খেয়ে রাস্তায় পড়ে যান। সেই মুহূর্তেই একটি পিকআপ ট্রাক তাঁকে চাপা দেয়।

হল কাউন্টি শেরিফের অফিস জানিয়েছে, ১৮ বছর বয়সী জায়ডেন রায়ান ওয়ালেস নামের এক তরুণ তাঁর পিকআপ ট্রাক নিয়ে নর্থ গেট ড্রাইভ দিয়ে বের হওয়ার সময় হিউজ তাঁর গাড়ির নিচে চাপা পড়েন। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় হিউজকে দ্রুত নর্থইস্ট জর্জিয়া মেডিকেল সেন্টারে নেওয়া হয়। চিকিৎসকেরা তাঁকে বাঁচানোর চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত তিনি মারা যান।

ঘটনার পর চালক ওয়ালেসের বিরুদ্ধে প্রথম ডিগ্রির ভেহিকুলার হোমিসাইড, বেপরোয়া ড্রাইভিং, অবৈধভাবে অন্যের সম্পত্তিতে প্রবেশ এবং আবর্জনা ফেলার অভিযোগ আনা হয়েছে। এ ছাড়া ঘটনাটির সঙ্গে জড়িত আরও চার কিশোরের বিরুদ্ধে লঘু অপরাধ হিসেবে অবৈধ অনুপ্রবেশ ও আবর্জনা ফেলার অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

হল কাউন্টি স্কুল ডিস্ট্রিক্টের সুপারিনটেনডেন্ট উইল স্কোফিল্ড এক বিবৃতিতে বলেছেন, ‘জেসন হিউজ ছিলেন একজন স্নেহশীল স্বামী, নিবেদিতপ্রাণ বাবা এবং শিক্ষার্থীদের প্রিয় শিক্ষক, মেন্টর ও কোচ। তিনি অসংখ্য মানুষের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছেন।’

হিউজ একটি চরিত্র গঠন ও মেন্টরশিপ কর্মসূচি পরিচালনাকারী সংগঠন এনজি৩-এর সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। সেখানে নিজের পরিচিতিতে তিনি লিখেছিলেন—তিনি ও তাঁর স্ত্রী লরা সম্প্রতি গেইনসভিলে এসে একই স্কুলে পড়ানো শুরু করেছেন। লুক ও ওউন নামে তাঁদের দুই ছেলে রয়েছে।

এই মর্মান্তিক ঘটনার পর স্থানীয় কমিউনিটি হিউজের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে। অনলাইন তহবিল সংগ্রহ প্ল্যাটফর্ম গোফান্ডমি-এ চালু হওয়া একটি প্রচারণায় ইতিমধ্যে ৮০ হাজার ডলারের বেশি অর্থ সংগ্রহ হয়েছে, যা তাঁর স্ত্রী ও দুই সন্তানের সহায়তায় ব্যবহৃত হবে।

পুরো ঘটনাটির তদন্ত এখনো চলমান রয়েছে।

সম্পর্কিত

ইরানি তেলের ডিপোতে হামলার পর ইসরায়েলকে ‘হোয়াট দ্য ফা**’ বার্তা পাঠায় যুক্তরাষ্ট্র

মেয়র মামদানির বাসভবনের সামনে ভয়াবহ বোমা হামলা, স্বীকারোক্তি দিলেন দুই তরুণ

ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা নিয়ে যা বললেন ট্রাম্প

এপস্টেইনের কথিত আত্মহত্যার আগে কারারক্ষীর ‘সন্দেহজনক’ লেনদেনের তথ্য প্রকাশ

ইরান ইস্যুতে পেন্টাগনের তহবিল আটকে দেওয়ার হুমকি ডেমোক্র্যাটদের

বিশাল ব্যবধানে জিতছি দেখে স্টারমার এখন যুদ্ধে যোগ দিতে চান, তার দরকার নেই: ট্রাম্প

তিন দিনে ইরানের ৪২টি যুদ্ধজাহাজ ধ্বংসের দাবি ট্রাম্পের

এবার লাতিন আমেরিকার নেতাদের নিয়ে বৈঠকে ট্রাম্প, আলোচনায় চীনের প্রভাব

ইরান প্রতিবেশীদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে: ট্রাম্প

ইরানে গণতন্ত্র না এলেও আপত্তি নেই ট্রাম্পের, পরবর্তী লক্ষ্য কিউবা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা