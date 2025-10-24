‘স্থল অভিযানের’ ইঙ্গিত ট্রাম্পের, যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী রণক্ষেত্রে কি ভেনেজুয়েলা

লাতিন আমেরিকার দেশ ভেনেজুয়েলা থেকে যুক্তরাষ্ট্রে তথাকথিত মাদকের স্রোত থামাতে এবার দেশটিতে প্রয়োজনের স্থল অভিযান পরিচালনার হুমকি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, এরপর ভেনেজুয়েলার ‘ভূখণ্ডই হবে পরবর্তী’ অভিযানের ‘লক্ষ্য।’ এর আগে, ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট মার্কিন হুমকি অগ্রাহ্য করে বলেছিলেন, ‘এই ভূমিকে কেউ ছুঁতে পারবে না।’ ফলে, এই আশঙ্কা দানা বাঁধছে যে, ভেনেজুয়েলা কি তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী রণক্ষেত্র হতে যাচ্ছে!
মার্কিন সংবাদমাধ্যম ব্লুমবার্গের খবরে বলা হয়েছে, ভেনেজুয়েলা থেকে মাদক প্রবেশ ঠেকাতে চলমান অভিযানে এবার দেশটির স্থলভাগে হামলার ইঙ্গিত দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, ‘এবার ভূখণ্ডই হবে পরের লক্ষ্য।’ সাগরে সীমিত থাকা হামলাকে এবার স্থলভাবে বিস্তৃত করতে চলেছেন ট্রাম্প, এই বিষয়টিরই স্পষ্ট ইঙ্গিত হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে এই বক্তব্যকে।
হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় ট্রাম্প প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথকে নির্দেশ দেন কংগ্রেসকে আসন্ন পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করতে। নির্দিষ্ট লক্ষ্য সম্পর্কে কিছু না বললেও তিনি ইঙ্গিত দেন, মার্কিন সামরিক বাহিনীকে ভেনেজুয়েলাভিত্তিক তথাকথিত মাদকচক্রের স্থলভাগের অবকাঠামোতেও আঘাত হানতে নির্দেশ দিতে পারেন।
ট্রাম্প বলেন, ‘এবার ভূখণ্ডই হবে পরের লক্ষ্য।’ এরপর হেগসেথের দিকে ফিরে তিনি যোগ করেন, “পিট, তুমি কংগ্রেসে যাও, তাদের এটা জানাও। তারা কী করবে? বলবে—‘আমরা চাই না যে আমাদের দেশে মাদক ঢোকা বন্ধ হোক?’ ” ট্রাম্প বলেন, ‘স্থলভাগের মাদকচক্রের জন্য এটা হবে আরও বিপজ্জনক। খুব শিগগিরই আপনারা সেটা দেখবেন। এভাবেই ব্যাপারটা এগোচ্ছে।’
স্থলভিত্তিক লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভেনেজুয়েলার উত্তেজনা আরও বাড়বে। গত সেপ্টেম্বরেই ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ১৫ হাজার সেনা মোতায়েনের পর আরও পাঁচটি অঙ্গরাজ্যে সেনা ও সামরিক সরঞ্জাম পাঠিয়ে অনির্দিষ্টকালীন মোতায়েনের নির্দেশ দেন। এটি ছিল যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম নৌ-হামলার প্রতিক্রিয়া।
ট্রাম্পকে প্রশ্ন করা হয়, তিনি কি মাদকচক্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন? জবাবে তিনি বলেন, ‘সেটার প্রয়োজন দেখছি না। আমরা শুধু তাদের মেরে ফেলব যারা আমাদের দেশে মাদক আনছে—ঠিক আছে? আমরা তাদের মেরে ফেলব, তারা মৃত হবে, একেবারে মৃত।’
এর আগে, যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে আফগানিস্তানে দুই দশক যুদ্ধ চালিয়েছে। ইরাকে ‘গণবিধ্বংসী অস্ত্র’ আছে—এই অভিযোগে দেশতে হামলা চালিয়েছিল। এবার ভেনেজুয়েলার তথাকথিত মাদকচক্রের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর নামে দেশটিতে হামলা চালানোর ইঙ্গিত দিলেন ট্রাম্প।
সম্প্রতি ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনের এক উপস্থাপক মাদুরোকে প্রশ্ন করেছিলেন, মার্কিন ‘মেরিন বাহিনী এসে আপনার সরকার পতন ঘটাবে’–এমন শঙ্কা নিয়ে তাঁর মত কী। জবাবে মাদুরো বলেন, ভেনেজুয়েলার ৯০ শতাংশ মানুষ যুক্তরাষ্ট্র সরকারের হুমকি প্রত্যাখ্যান করছে। তিনি বলেন, ‘আমরা ভেনেজুয়েলাবাসী আমাদের আইন মেনে চলি, এই ভূমিকে কেউ ছুঁতে পারবে না।’
মাদুরো যুক্তরাষ্ট্রের মাদক পাচারের অভিযোগও নাকচ করেন। তিনি দাবি করেন, প্রতিবেশী কলম্বিয়ার মতো ভেনেজুয়েলায় কোকো চাষ বা কোকেন উৎপাদন নেই। তিনি যুক্তরাষ্ট্রকে উদ্দেশ করে বলেন, ‘তারা এখন ধ্বংস করতে চাওয়া দেশগুলোকে আর কমিউনিস্ট বলে না। সোভিয়েত আমলে সেটাই ছিল অভিযোগ। পরে তারা ইরাক, আফগানিস্তান, লিবিয়াকে সন্ত্রাসী বলে অভিযুক্ত করেছিল। এখন নতুন অদ্ভুত অভিযোগ হলো মাদক পাচার।’
এ পর্যন্ত ট্রাম্প প্রশাসন দক্ষিণ ক্যারিবীয় সাগরে প্রায় ছয়টি নৌকায় হামলা চালিয়েছে, যেগুলোকে যুক্তরাষ্ট্রে মাদক পরিবহনের অভিযুক্ত করা হয়েছে। এসব হামলার পর ওয়াশিংটন ভেনেজুয়েলার স্থলভিত্তিক লক্ষ্যবস্তুতে আঘাতের প্রস্তুতি নিচ্ছে—এমন জল্পনাও বাড়ছে।
কিছুদিন আগে, যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে একটি সন্দেহভাজন মাদকবাহী নৌকায় আঘাত হানে। এর ফলে, বিমান হামলার ক্ষেত্র ক্যারিবীয় সাগর ছাড়িয়ে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। গত সপ্তাহে ট্রাম্প নিশ্চিত করেন যে, তিনি ভেনেজুয়েলায় সিআইএ কার্যক্রমের অনুমোদন দিয়েছেন। তাঁর দাবি, মাদুরো সরকার তাদের কারাগার খালি করে বন্দীদের যুক্তরাষ্ট্রে পাঠাচ্ছে এবং উত্তরমুখী মাদক চালানকে প্রশ্রয় দিচ্ছে।