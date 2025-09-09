ট্রাম্পকে বৈদেশিক সহায়তা স্থগিতের অনুমতি দিল মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট

মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি জন রবার্টস স্থানীয় সময় মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনকে কয়েক বিলিয়ন ডলারের বৈদেশিক সহায়তা আপাতত স্থগিত রাখার অনুমতি দিয়েছেন। এর ফলে নিম্ন আদালতের দেওয়া রায় সাময়িকভাবে আটকে গেল। ওই রায়ে মাসের শেষ নাগাদ ৪ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।
সিএনএন জানিয়েছে, বিচারপতি জন রবার্টস জরুরি আপিলের ভিত্তিতে একটি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্টে জারি করেন—যা একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ। এর মাধ্যমে মূলত আদালতকে বিষয়টি গভীরভাবে পর্যালোচনা করার সময় দেওয়া হয়েছে। তবে এই আদেশই চূড়ান্ত রায় নয়।
ট্রাম্প প্রশাসন সাম্প্রতিক সময়ে বৈদেশিক সহায়তা কর্মসূচি নিয়ে কড়া অবস্থান নিয়েছে। রিপাবলিকান প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণায়ও এই বিষয়টি আলোচনায় উঠে এসেছে। ট্রাম্প বারবার দাবি করেছেন, যুক্তরাষ্ট্রকে আর অকারণে বিদেশে অর্থ ব্যয় করা উচিত নয়। বরং সেই অর্থ অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন, সীমান্ত নিরাপত্তা এবং অবকাঠামো খাতে ব্যবহার করা প্রয়োজন। এই অবস্থান থেকেই প্রশাসন বৈদেশিক সহায়তার বরাদ্দে বড় ধরনের কাটছাঁট করার উদ্যোগ নেয়।
তবে সমালোচকদের মতে, বৈদেশিক সহায়তা শুধু মানবিক সহায়তাই নয়, বরং যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক প্রভাব বিস্তার ও বৈশ্বিক অংশীদারত্ব রক্ষার অন্যতম হাতিয়ার। এই অর্থ স্থগিত থাকলে চলমান কিছু প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং মার্কিন মিত্র দেশগুলোতে অনিশ্চয়তা তৈরি হতে পারে।
এখন সুপ্রিম কোর্টের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের দিকেই সবার নজর। আদালত যদি স্থগিতাদেশ বহাল রাখে, তবে ট্রাম্প প্রশাসনের বৈদেশিক সহায়তা নীতির প্রতি একটি বড় সমর্থন হিসেবে বিবেচিত হবে। আর বিপরীতে সিদ্ধান্ত এলে কংগ্রেসের অনুমোদিত তহবিল বিতরণে সরকারের বাধ্যবাধকতা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।