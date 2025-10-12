আফগানিস্তানের ১৯ সীমান্তচৌকি দখলের দাবি পাকিস্তানের

পাকিস্তান ও আফগানিস্তান সীমান্তে দুই দেশের সশস্ত্রবাহিনীর মধ্যে তীব্র সংঘাত ছড়িয়ে পড়েছে। পাকিস্তান দাবি করেছে, তারা আফগানিস্তানের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ১৯টি চৌকি দখল করেছে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম পিটিভির বরাত দিয়ে এই তথ্য জানিয়েছে দেশটির সংবাদমাধ্যম দ্য ডন।
খবরে বলা হয়েছে, আজ রোববার রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম নিরাপত্তা সূত্রের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, আফগানিস্তানের তালেবানের ‘উসকানিমূলক সীমান্ত আক্রমণ’—এর জবাবে পাকিস্তানের নিরাপত্তা বাহিনী আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী ১৯টি চৌকি দখল করেছে। পিটিভি নিউজ এক্সে নিরাপত্তা সূত্রের বরাতে জানিয়েছে, ‘এ পর্যন্ত পাকিস্তান আফগান সীমান্তের ১৯টি চৌকি দখল করেছে, যেখান থেকে পাকিস্তানের ওপর হামলা চালানো হচ্ছিল।’
নিরাপত্তা সূত্র দাবি করেছে, ‘চৌকিগুলোতে অবস্থান নেওয়া আফগান তালেবানদের হত্যা করা হয়েছে, বাকিরা প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে গেছে।’ তারা আরও জানায়, কিছু চৌকিতে আগুন ধরে যায়। রেডিও পাকিস্তানের খবরে বলা হয়, ‘পাকিস্তান সেনাবাহিনী তালেবানের মানোজবা ক্যাম্প ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তর, জানদুসার পোস্ট, তুর্কমেনজাই ক্যাম্প এবং খারচার দুর্গ সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করেছে।’
নিরাপত্তা সূত্র আরও দাবি করেছে, ‘আফগানিস্তানের দিক থেকে গোলাগুলির উদ্দেশ্য ছিল খারেজি গোষ্ঠীগুলোর পাকিস্তানে প্রবেশ নিশ্চিত করা। তবে পাকিস্তানের সেনা পোস্টগুলো সতর্ক ও প্রস্তুত ছিল, তারা দ্রুত ও শক্তভাবে জবাব দিয়েছে।’ তারা আরও দাবি করেছে, ‘এই অভিযানে ডজনখানেক আফগান সেনা ও খারেজি (সন্ত্রাসী) নিহত হয়েছে। তালেবানরা তাদের বেশ কয়েকটি চৌকি ফেলে রেখে পালিয়েছে।’
পিটিভি নিউজ কয়েকটি ভিডিও প্রকাশ করেছে, যেখানে আফগানিস্তানের সীমান্ত চৌকিতে গোলাগুলির দৃশ্য দেখা যায়—কিছু পোস্টে আগুন জ্বলছে। এক ভিডিওতে কুররম সীমান্তে আফগান সেনাদের পাকিস্তান বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে দেখা যায়।
শনিবার গভীর রাতে রেডিও পাকিস্তান এক্সে নিরাপত্তা সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে জানায়, ‘পাক-আফগান সীমান্তে আফগান দিক থেকে বিনা উসকানিতে গুলি চালানো হয়, পাকিস্তান সেনাবাহিনী তীব্র জবাব দিয়েছে।’ খবরে বলা হয়, ‘আফগান বাহিনী বিনা উসকানিতে একাধিক স্থানে গুলি চালিয়েছে’—এর মধ্যে রয়েছে খাইবার পাখতুনখাওয়া আঙুর আদা, বাজৌর, কুররম, দির, চিত্রাল ও বেলুচিস্তানের বাহরাম চাহ এলাকা।
রেডিও পাকিস্তান আরও জানিয়েছে, পাকিস্তান ‘সীমান্তের ভেতরে আফগানিস্তানের খারেজি (সন্ত্রাসী) ও আইএসের শিবির ও লুকানোর স্থানে নির্ভুলভাবে হামলা চালাচ্ছে। আফগান বাহিনী একাধিক স্থান থেকে পিছু হটেছে।’
রোববার ভোরে নিরাপত্তা সূত্র জানায়, আফগান বাহিনীর একাধিক পোস্ট ও সশস্ত্র ঘাঁটি বড় ক্ষতির মুখে পড়েছে। পাল্টা হামলায় কামান, ট্যাংক, হালকা ও ভারী অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে বলে জানানো হয়। অন্যদিকে, স্থানীয় সূত্রের বরাতে জানা গেছে, সারা রাতের গোলাগুলির পর তোরখাম সীমান্ত ক্রসিং সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে—সব ধরনের যাতায়াত স্থগিত রয়েছে।