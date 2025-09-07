হোম > বিশ্ব > পাকিস্তান

পাকিস্তানে বন্যা: উদ্ধারকর্মীদের নৌকা উল্টে ৫ জনের মৃত্যু

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ছবি: সংগৃহীত

পাকিস্তানে বন্যা পরিস্থিতির কোনো উন্নতি নেই। দিনকে দিন আরও খারাপ হচ্ছে পরিস্থিতি। গতকাল শনিবার উদ্ধারকর্মীদের নৌকা উল্টে আরও পাঁচজন নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে কাতারি সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা।

দেশটির দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, মুলতান জেলা থেকে দুর্গতদের উদ্ধার করে ফিরছিল নৌকাটি। পথে বানের স্রোতে উল্টে যায় সেটি। উদ্ধারকর্মীরাসহ যাদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সবাই পানিতে পড়ে যায়। তাৎক্ষণিকভাবেই তাদের উদ্ধারে তৎপরতা শুরু হয়। সবাইকে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও পানির তীব্র স্রোতের কারণে পাঁচজনকে আর জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

আল-জাজিরার প্রতিবেদক কামাল হায়দার জানিয়েছেন, বন্যায় মুলতান গ্রাম পুরোটাই ফাঁকা হয়ে গেছে। তিনি বলেন, ‘মানুষ তাদের সবকিছু ফেলে জীবন বাঁচাতে পালাচ্ছে। হাজার হাজার একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। আমের বাগানও পানিতে তলিয়ে গেছে।’ তিনি আরও জানান, সাধারণত সেপ্টেম্বরের মধ্যে মৌসুমি বৃষ্টি শেষ হয়ে যায়। কিন্তু আবহাওয়া বিভাগ সতর্ক করেছে, শিগগিরই ১০ম দফা মৌসুমি বৃষ্টি নামতে পারে।

বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে অন্য যেকোনো সময়ের তুলনায় চলতি বছর পাকিস্তানে মৌসুমি বৃষ্টি বেশি হচ্ছে। রবি, শতলেজ ও চেতাব নদীর পানি উপচে ভয়াবহ বন্যা তৈরি হয়েছে পাঞ্জাবে। প্লাবিত হয়েছে প্রদেশটির প্রায় ৪ হাজার ১০০টি গ্রাম। প্রদেশটির ত্রাণ কমিশনার নাবিল জাভেদ জানিয়েছেন, পরিস্থিতি সামাল দিতে ৪২৩টি ত্রাণকেন্দ্র, ৫১২টি চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। পশুদের চিকিৎসার জন্যও সাড়ে চার শতাধিক কেন্দ্র খোলা হয়েছে। তিনি আরও জানান, চলমান বন্যায় ১৫ লাখেরও বেশি গবাদিপশুকে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

জাতিসংঘের তথ্যমতে, চলতি বছর বন্যায় এ পর্যন্ত পাকিস্তানে মৃত্যু হয়েছে প্রায় ৯০০ মানুষের।

নতুন গবেষণা অনুযায়ী, জলবায়ু পরিবর্তন পাকিস্তানের আবহাওয়াকে টালমাটাল করে তুলছে। দেশটি বিশ্বের সবচেয়ে জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর একটি। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে দেশটিতে আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছ অতিবৃষ্টি ও মেঘভাঙা বৃষ্টি। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পাঞ্জাব প্রদেশ। পাকিস্তানের কৃষি উৎপাদনের কেন্দ্র এবং দেশটির প্রধান গম উৎপাদনকারী অঞ্চল এটি। এখানে বসবাস করে প্রায় ১৫ কোটি মানুষ।

২০২২ সালের বন্যায় পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলে বিপুল ফসল নষ্ট হয়েছিল। দক্ষিণ এশিয়ার কৃষকেরা জীবিকার জন্য মৌসুমি বৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল হলেও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এই বৃষ্টি দিন দিন অপ্রত্যাশিত ও প্রাণঘাতী হয়ে উঠছে বলে সতর্ক করেছেন আবহাওয়াবিদরা।

