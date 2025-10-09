গার্ডিয়ানের বিশ্লেষণ: গাজা শান্তিচুক্তি হলেও রয়েছে শঙ্কা

গাজা শান্তিচুক্তির প্রথম ধাপে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস ও ইসরায়েল উভয় পক্ষই রাজি হয়েছে। ইসরায়েলি জিম্মি বা ফিলিস্তিনি বন্দীদের বিনিময়ে গাজা থেকে ইসরায়েলি সেনা সরিয়ে নেওয়ার কার্যক্রম শুরু করার ঘোষণা দিয়েছে তারা। এটি যদি বাস্তবায়িত হয় এবং গাজায় যুদ্ধ বন্ধ হয়, তবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের জন্য এটি হতে পারে সবচেয়ে বড় কূটনৈতিক সফলতা। তাঁর শান্তি প্রস্তাব গাজায় যুদ্ধবিরতি এবং স্থায়ীভাবে যুদ্ধ অবসানের জন্য বিরোধপূর্ণ শক্তি, স্বার্থ বা পরিস্থিতি মোকাবিলা করে আলোচনার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করছে। তবে এর বাস্তবায়ন নিয়ে অনেক প্রশ্ন আছে, যা স্থায়ী সমাধানের অন্তরায় হয়ে উঠতে পারে।
গার্ডিয়ানের বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসন বন্ধের চুক্তি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু এই চুক্তির বিশদ বিবরণ ও ক্রমবিন্যাস নিয়ে এখনো অনেক অস্পষ্টতা রয়েছে। তবে এর পরিপ্রেক্ষিতে হামাস ও ইসরায়েলের বিবৃতি বেশ যৌক্তিক। ইতিমধ্যে আরব দেশ ও আঞ্চলিক শক্তির সমর্থনে এই চুক্তিতে সম্মত হয়েছে তারা। একটি স্থায়ী শান্তিচুক্তির দিকে এগোনোর এটিই মোক্ষম সময়। কারণ এর আগে গত মার্চে গাজা যুদ্ধবিরতির আলাপ ভেস্তে গেছে। তার পর থেকে গাজায় ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর আগ্রাসনের মাত্রা বেড়ে যায়। তাদের হামলায় এখন পর্যন্ত অন্তত ৬৮ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনির প্রাণ গেছে। এই নিহতদের বেশির ভাগই সাধারণ মানুষ, নারী ও শিশু।
সেই মার্চ থেকেই গাজায় যুদ্ধবিরতি নিয়ে অনেক আলাপ হয়েছে, তবে চুক্তির এত কাছাকাছি কখনোই আসা হয়নি। গত বুধবার তাঁর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গাজা শান্তি পরিকল্পনার প্রথম ধাপের কথা বলেন ট্রাম্প। সেখানে তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন, ইসরায়েলি জিম্মি মুক্তির বিনিময়ে গাজা থেকে সামরিক বাহিনী সরিয়ে নেবে ইসরায়েল। কিন্তু তিনি এ সময় সংশয় প্রকাশ করে বলেন, তবে সব জিম্মিকে ফিরিয়ে আনা এবং ইসরায়েলি সেনা প্রত্যাহার করা একটি জটিল প্রক্রিয়া হতে পারে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ট্রাম্পের প্রতিশ্রুতি অনুসারে সবার প্রত্যাশা, খুব শিগগিরই জিম্মি ফেরতের বিনিময়ে গাজা থেকে ইসরায়েলি সেনা প্রত্যাহার করা হবে। এটি একটি শক্তিশালী, টেকসই ও চিরস্থায়ী শান্তির দিকে অগ্রসর হওয়ার প্রথম পদক্ষেপ। সকলের ধারণা, এই বিষয়ে হামাস ও ইসরায়েল উভয় পক্ষ আন্তরিকতা দেখাবে। তবে অনেক কিছু আলোচনা করার বাকি আছে।
ট্রাম্পের গাজা শান্তিচুক্তির ২০ দফা যুদ্ধবিরতি ও স্থায়ীভাবে যুদ্ধ অবসানের জন্য একটি বিরোধপূর্ণ শক্তি, স্বার্থ বা পরিস্থিতি মোকাবিলার চেষ্টা করছে। তবে প্রশ্ন হলো, হামাসের ভবিষ্যৎ নিয়ে। তারা বাস্তবিক পক্ষে নিরস্ত্র হবে কি না। এ ছাড়া গাজার ভবিষ্যৎ নিয়ে ইসরায়েলের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হবে, তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়াও এখনো বাকি।
এর আগেও গাজায় যুদ্ধবিরতির জন্য এত দূর অগ্রসর হয়েছিল মধ্যস্থতাকারীরা। কিন্তু জিম্মি মুক্তির ধারাবাহিকতায় ঝামেলা হওয়ায় তা ভেস্তে যায়। আবার গাজায় শুরু হয় ইসরায়েলি আগ্রাসন। তবে এখন আলোচকেরা একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে অবস্থান করছেন। এদিকে কেউ এখনো বলেনি, গাজায় ইসরায়েলের যুদ্ধ অসলো ধাঁচের শান্তিচুক্তি বা রাজনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে শেষ হবে।