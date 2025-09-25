হোম > বিশ্ব > মধ্যপ্রাচ্য

গাজায় ইসরায়েলি অবরোধ ভাঙতে যাওয়া ‘গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলাকে’ নিরাপত্তা দেবে স্পেন–ইতালির যুদ্ধজাহাজ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

তিউনিসিয়া উপকূলে গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার একাংশ। ছবি: এএফপি

গাজায় দীর্ঘদিন ধরে চলা ইসরায়েলি অবরোধ ভাঙতে একাধিক নৌযান নিয়ে ইউরোপ থেকে রওনা হয়েছেন অধিকারকর্মীরা। তাঁদের মধ্যে একজন পরিবেশবাদী আন্দোলনকারী গ্রেটা থুনবার্গ। তবে ‘গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা’ নামে পরিচিত এই নৌবহর এরই মধ্যে একাধিকবার হামলার শিকার হয়েছে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এবার গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলাকে নিরাপত্তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্পেন ও ইতালি। দেশ দুটির নৌবাহিনীর জাহাজ এই ফ্লোটিলাকে সুরক্ষা দেবে।

কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল–জাজিরার খবরে বলা হয়েছে, স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ বলেছেন, তাঁর দেশের নৌবাহিনী ইতালির সঙ্গে মিলে গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলাকে রক্ষার জন্য যুদ্ধজাহাজ পাঠাবে। এই ফ্লোটিলা আন্তর্জাতিক জলসীমায় গাজায় সাহায্য পৌঁছে দেওয়ার পথে ড্রোন হামলার মুখে পড়েছে।

গতকাল বুধবার নিউইয়র্কে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় সানচেজ বলেন, আন্তর্জাতিক আইনকে সম্মান করা আবশ্যক এবং এই সাহায্য অভিযান চালানো ৪৫ দেশের নাগরিকদের কোনো ক্ষতি ছাড়াই ভূমধ্যসাগরে চলার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। তিনি বলেন, ‘স্পেনের সরকার দাবি করছে যে, আন্তর্জাতিক আইন মানা হোক এবং তার নাগরিকদের নিরাপদভাবে ভূমধ্যসাগরে চলার অধিকার রক্ষা করা হোক।’

এ সময় তিনি আরও বলেন, ‘আগামীকাল আমরা কার্টাগেনা থেকে একটি নৌযান পাঠাব, যাতে সব ধরনের প্রয়োজনীয় সম্পদ–রসদ থাকবে, যাতে ফ্লোটিলাকে সহায়তা বা উদ্ধার অভিযান চালানো প্রয়োজন হলে তা করতে পারি।’

এদিকে, ইতালির নৌবাহিনী জানিয়েছে, তারা একটি ফ্রিগেট জাহাজ পাঠাবে, যাতে ফ্লোটিলায় যেকোনো উদ্ধার অভিযানে সহায়তা করা যায়। এর আগে প্রতিরক্ষামন্ত্রী গুইদো ক্রোসেত্তো গত বুধবার ফ্লোটিলার ওপর রাতের বেলায় হওয়া হামলার নিন্দা করেছে।

ইতালির দুই বামপন্থী বিরোধী আইনপ্রণেতা এই ফ্লোটিলায় অংশ নিচ্ছেন। এই ফ্লোটিলায় প্রায় ৫০টি বেসামরিক নৌযান রয়েছে, যেগুলো সাহায্য সরবরাহ নিয়ে গাজায় যাচ্ছে এবং ইসরায়েল আরোপিত সমুদ্র অবরোধ ভাঙার আশা করছে।

ইতালির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্তোনিও তাজানিও মন্তব্য করেছেন, ‘ইতালির নাগরিকদের সঙ্গে এমপি এবং ইউরোপীয় পার্লামেন্ট সদস্যরাও ফ্লোটিলায় আছেন। এ ছাড়া, এতে মানবাধিকারকর্মী, আইনজীবী, সাংবাদিক এবং সুইডিশ জলবায়ু কর্মী গ্রেটা থানবার্গও আছেন।’ ইতালির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ‘নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ইতালিয়ান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যেই ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছে যে, ইসরায়েলি বাহিনীকে অর্পিত যেকোনো অভিযান আন্তর্জাতিক আইন ও সর্বোচ্চ সতর্কতার মূলনীতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হতে হবে।’

