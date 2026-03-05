হোম > বিশ্ব > মধ্যপ্রাচ্য

ইসরায়েলে শক্তিশালী ইরানি ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ইরানের শক্তিশালী খোরামশাহর-৪ ক্ষেপণাস্ত্র। ছবি: সংগৃহীত

শক্তিশালী খোরামশাহর-৪ ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে ইসরায়েলের তেল আবিব ও বেন গুরিয়ান বিমানবন্দরে হামলা চালানোর দাবি করেছে ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি)। এক বিবৃতিতে বাহিনীটি বলেছে, এক টনের ওয়ারহেড বহনকারী ক্ষেপণাস্ত্রগুলো তেল আবিবের কেন্দ্রীয় অংশ ও বেন গুরিয়ান বিমানবন্দর এবং বিমানবন্দরে অবস্থিত ইসরায়েলি বিমানবাহিনীর ২৭তম স্কোয়াড্রনের ঘাঁটি লক্ষ্য করে ছোড়া হয়েছে।

ইরান যুদ্ধে মার্কিন বাহিনীকে ১০-এ ১৫ দিলেন ট্রাম্প

ইরানি সংবাদমাধ্যম তাসনিম নিউজ এজেন্সি বলেছে, আজ বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় ভোরে ক্ষেপণাস্ত্রগুলো ছোড়া হয়।

মার্কিন যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করার দাবি ইরানের

বিবৃতিতে আইআরজিসি আরও বলেছে, ড্রোন ও কৌশলগত ক্ষেপণাস্ত্রগুলো সফলভাবে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হেনেছে। আরেক বিবৃতিতে আইআরজিসি বলেছে, ‘অপারেশন ট্রু প্রমিজ ৪’-এর ১৮তম ধাপে বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও কুয়েতে ২০টি মার্কিন সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানা হয়েছে।

