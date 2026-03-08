সৌদি আরবে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় বাংলাদেশিসহ দুজন নিহত

ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় সৌদি আরবে বাংলাদেশিসহ দুজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ১২ জন।
কাতারভিত্তিক সম্প্রচারমাধ্যম আল জাজিরা জানায়, সৌদি আরবের সিভিল ডিফেন্স এজেন্সি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) এক পোস্টে জানায়, দেশটির মধ্যাঞ্চলে হওয়া ওই ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় দুজন নিহত হয়েছেন। তাঁদের একজন বাংলাদেশি, অপরজন ভারতের নাগরিক।
এর আগে ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) জানিয়েছিল, সৌদি আরবের আল-খারজ এলাকায় তারা রাডার ব্যবস্থা লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে। আইআরজিসি যে জায়গায় হামলার কথা জানিয়েছে, ওই জায়গায়ই হতাহতের ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে আল জাজিরা।