ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিল যুক্তরাজ্য, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া

ফিলিস্তিনকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে যুক্তরাজ্য, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া। সম্প্রতি এই তিন দেশ জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে ফিলিস্তিনের বিষয়ে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরেছিল।
ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জি-৭ রাষ্ট্র হিসেবে প্রথম ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেয় কানাডা। এরপর পর্যায়ক্রমে অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাজ্য ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।
কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, কানাডা ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিচ্ছে এবং ফিলিস্তিন ও ইসরায়েল উভয় রাষ্ট্রের জন্য একটি শান্তিপূর্ণ ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে তাদের অংশীদারত্বের প্রস্তাব দিচ্ছে।
কানাডার পর অস্ট্রেলিয়াও ফিলিস্তিনকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি আলবানিজ এই পদক্ষেপকে কানাডা ও যুক্তরাজ্যের সঙ্গে একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, এটি ‘দ্বি-রাষ্ট্রিক সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার অংশ’।
সর্বশেষ, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার একটি ভিডিওতে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়ে একটি ভিডিওবার্তা দেন। ওই ভিডিওবার্তায় স্টারমার বলেন, ‘ফিলিস্তিন ও ইসরায়েলের মধ্যে শান্তি ও দ্বি-রাষ্ট্রব্যবস্থার মাধ্যমে চলমান সমস্যা সমাধানের আশা পুনর্ব্যক্ত করে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমি ঘোষণা করছি—আজ থেকে যুক্তরাজ্য ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিচ্ছে।’