হোম > বিশ্ব > মধ্যপ্রাচ্য

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিল যুক্তরাজ্য, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ফিলিস্তিনকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে যুক্তরাজ্য, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া। সম্প্রতি এই তিন দেশ জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে ফিলিস্তিনের বিষয়ে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরেছিল।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জি-৭ রাষ্ট্র হিসেবে প্রথম ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেয় কানাডা। এরপর পর্যায়ক্রমে অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাজ্য ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, কানাডা ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিচ্ছে এবং ফিলিস্তিন ও ইসরায়েল উভয় রাষ্ট্রের জন্য একটি শান্তিপূর্ণ ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে তাদের অংশীদারত্বের প্রস্তাব দিচ্ছে।

কানাডার পর অস্ট্রেলিয়াও ফিলিস্তিনকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি আলবানিজ এই পদক্ষেপকে কানাডা ও যুক্তরাজ্যের সঙ্গে একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, এটি ‘দ্বি-রাষ্ট্রিক সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার অংশ’।

সর্বশেষ, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার একটি ভিডিওতে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়ে একটি ভিডিওবার্তা দেন। ওই ভিডিওবার্তায় স্টারমার বলেন, ‘ফিলিস্তিন ও ইসরায়েলের মধ্যে শান্তি ও দ্বি-রাষ্ট্রব্যবস্থার মাধ্যমে চলমান সমস্যা সমাধানের আশা পুনর্ব্যক্ত করে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমি ঘোষণা করছি—আজ থেকে যুক্তরাজ্য ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিচ্ছে।’

সম্পর্কিত

যুক্তরাষ্ট্রকে বাগরাম ঘাঁটি ফেরত দিতে ট্রাম্পের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল তালেবান

যুক্তরাজ্যের স্বীকৃতি পেলে ফিলিস্তিনের কী লাভ

ইসরায়েল ক্ষমা না চাইলে মধ্যস্থতায় ফিরবে না কাতার

৪৭ জিম্মির ছবি প্রকাশ করে ‘ফেয়ারওয়েল ফটো’ বলল হামাস

গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর তাণ্ডবে আরও ৯১ ফিলিস্তিনি নিহত

অতীতের তিক্ততা ভুলে সৌদি আরবের সঙ্গে বন্ধুত্ব চায় হিজবুল্লাহ

পারমাণবিক সক্ষমতাও পেতে পারে সৌদি আরব, বললেন পাকিস্তানি মন্ত্রী

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণা পর্তুগালের

ইসরায়েলি মালিকানার অভিযোগে এক্সপ্রেসভিপিএন বর্জনের ডাক

ক্লিওপেট্রার সময়ের নৌবন্দর মিলল মিসরের সাগরতলে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা