গাজার মাত্র ৮ বর্গকিলোমিটারে আটকে গেছেন ৫ লাখ মানুষ

গাজা সিটির মাত্র ৮ বর্গকিলোমিটার এলাকায় প্রায় পাঁচ লাখ ফিলিস্তিনি আটকা পড়ে আছেন। ইসরায়েলি বাহিনীর দখল ও বাস্তুচ্যুত করার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে শহরজুড়ে হামলা জোরদার করায় এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘের ফিলিস্তিনি শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা (ইউএনআরডব্লিউএ)।
সংস্থাটির মুখপাত্র আদনান আবু হাসনা জানান, ‘গাজা সিটিতে প্রায় অর্ধ মিলিয়ন ফিলিস্তিনি ৮ বর্গকিলোমিটারেরও কম এলাকায় আটকা পড়ে আছেন। অর্থাৎ প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রায় ৭০ হাজার মানুষ গাদাগাদি করে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন। একটি তাঁবু খাটানোরও জায়গা নেই। হাজারো পরিবার আশ্রয়হীন হয়ে রাস্তায় দিন কাটাচ্ছে।’
গাজা সিটির মোট আয়তন ৭৪.৬ বর্গকিলোমিটার। এর বেশির ভাগ অংশ এখন ইসরায়েলের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে এবং আগস্টে ঘোষিত এক পরিকল্পনা অনুযায়ী ধীরে ধীরে পুরো শহরটি দখল করে নিচ্ছে দেশটি।
ইউএনআরডব্লিউএ মুখপাত্র সতর্ক করে জানান, দুর্ভিক্ষ ইতিমধ্যে গাজা সিটি থেকে বাস্তুচ্যুত হওয়া পরিবারগুলোর সঙ্গে কেন্দ্রীয় ও দক্ষিণ অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি ও গাজায় বাধাহীন মানবিক সহায়তা প্রবেশের আহ্বান জানান।
গত ২ মার্চ থেকে ইসরায়েল গাজার সব সীমান্ত পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছে। এতে খাদ্য ও সাহায্য সরবরাহ বন্ধ হয়ে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। অল্প কিছু ত্রাণ সামগ্রী অনিয়মিতভাবে প্রবেশ করলেও সেগুলোর একটি বড় অংশ ইসরায়েলের মদদপুষ্ট একটি সশস্ত্র গোষ্ঠী লুট করছে বলে গাজার প্রশাসনের অভিযোগ।
২০২৩ সালের অক্টোবরে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ইসরায়েলি সেনাদের হামলায় এখন পর্যন্ত ৬৬ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। নিহতদের অধিকাংশই নারী ও শিশু। অবিরাম বোমাবর্ষণ গাজা উপত্যকাকে বসবাসের অযোগ্য করে তুলেছে। ক্ষুধা ও রোগে আক্রান্ত হয়ে লাখো মানুষ এখন মৃত্যুর ঝুঁকিতে রয়েছে।