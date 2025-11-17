মদিনায় ওমরাহ যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে ট্যাংকারের সংঘর্ষ, ৪২ ভারতীয়সহ নিহত ৪৫

সৌদি আরবের মদিনার কাছে ওমরাহযাত্রী বহনকারী একটি বাসের সঙ্গে ডিজেল ট্যাংকারের সংঘর্ষে অন্তত ৪৫ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, নিহতদের মধ্যে প্রায় ৪২ জনই ভারতীয় নাগরিক। খবর এনডিটিভির।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাসটি মক্কা থেকে মদিনার পথে যাচ্ছিল। ভারতীয় সময় রাত ১টা ৩০ মিনিটের দিকে মুফরিহাত এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। বাসের বেশির ভাগ যাত্রী ছিলেন তেলেঙ্গানার হায়দরাবাদ এলাকার মানুষ। তাঁরা মক্কায় ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে মদিনার পথে ফিরছিলেন। সেই সময়ই দুর্ঘটনাটি ঘটে।
গালফ নিউজ জানিয়েছে, দুর্ঘটনার সময় অনেক যাত্রী ঘুমিয়ে ছিলেন। এতে আগুন ধরে যাওয়ার পর বাস থেকে বের হওয়ার সুযোগ পাননি প্রায় কেউই। প্রতিবেদন অনুযায়ী, নিহতদের মধ্যে অন্তত ১১ জন নারী এবং ১০ জন শিশু। তবে কর্তৃপক্ষ এখনো সঠিক সংখ্যা যাচাই করছে।
উদ্ধারকর্মীরা জানান, বাসটি সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এতে নিহতদের শনাক্ত করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। খবর অনুযায়ী, মোহাম্মদ আবদুল শোয়াইব নামের একজন জীবিত আছেন এবং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তবে তাঁর অবস্থা সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু জানা যায়নি।
তেলেঙ্গানা সরকার জানিয়েছে, রিয়াদে ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ চলছে। মুখ্যমন্ত্রী রেভান্ত রেড্ডি নয়াদিল্লির কর্মকর্তাদের দূতাবাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সমন্বয় করার নির্দেশ দিয়েছেন। রাজ্য সরকার দুর্ঘটনায় তেলেঙ্গানার কতজন নিহত হয়েছেন তার তথ্য সংগ্রহের দায়িত্ব রেসিডেন্ট কমিশনারকে দিয়েছে। একই সঙ্গে রাজ্য সচিবালয়ে একটি নিয়ন্ত্রণকক্ষও চালু করা হয়েছে।
ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মদিনার এই দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি এক্সে লিখেছেন, ‘মদিনায় ভারতীয় নাগরিকদের জড়িত করে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনায় আমি গভীরভাবে ব্যথিত। যাঁরা আপনজন হারিয়েছেন, তাঁদের প্রতি আমার সমবেদনা। আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি। রিয়াদে আমাদের দূতাবাস ও জেদ্দায় কনস্যুলেট সব ধরনের সহায়তা দিচ্ছে। আমাদের কর্মকর্তারাও সৌদি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখছেন।’
হায়দরাবাদের এমপি আসাদউদ্দিন ওয়াইসি জানান, বাসটিতে ৪২ জন ওমরাহযাত্রী ছিলেন। বাসে আগুন লাগার পর তিনি রিয়াদের ভারতীয় দূতাবাসের ডেপুটি চিফ অব মিশন আবু ম্যাথেন জর্জের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। দূতাবাস তাঁকে জানিয়েছে, তারা ঘটনার সব তথ্য সংগ্রহ করছে।
ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শংকরও ঘটনাটি নিয়ে গভীর শোক জানিয়েছেন। তিনি এক্সে লিখেছেন, ‘মদিনায় ভারতীয়দের জড়িত করে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনায় আমি গভীরভাবে ব্যথিত। রিয়াদের দূতাবাস এবং জেদ্দার কনস্যুলেট ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে সব ধরনের সহায়তা দিচ্ছে। নিহত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা। আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি।’