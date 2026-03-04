হোম > বিশ্ব > মধ্যপ্রাচ্য

প্রতিবেশী দেশগুলোতে হামলার ব্যাখ্যা দিলেন ইরানের প্রেসিডেন্ট

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান। ছবি: সংগৃহীত

উপসাগরীয় প্রতিবেশী দেশগুলোতে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার প্রেক্ষাপটে নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করেছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান। তিনি জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের ভয়াবহ আক্রমণের মুখে নিজেদের রক্ষা করতে পাল্টা আঘাত হানা ছাড়া তেহরানের সামনে আর ‘কোনো পথ খোলা ছিল না’।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে পেজেশকিয়ান প্রতিবেশী দেশগুলোকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ইরান সব সময় আপনাদের সহযোগিতায় যুদ্ধ এড়িয়ে চলার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। কিন্তু গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ইরানজুড়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের অব্যাহত হামলার ফলে দেশটি চরম সংকটে পড়ে। এই আক্রমণ আমাদের আত্মরক্ষার্থে পাল্টা ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করেছে। তেহরানের সামনে আর ‘কোনো পথ খোলা ছিল না’।

উল্লেখ্য, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া এই সংঘাতের জেরে ইরান শত শত ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে। এর মধ্যে সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার এবং ওমানের মতো দেশগুলোতে অবস্থিত মার্কিন সামরিক ঘাঁটিসহ বিভিন্ন বেসামরিক ও জ্বালানি অবকাঠামো লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছে। গত কয়েক দিনে এসব দেশে বেশ কিছু বিস্ফোরণ ও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া গেছে।

এক হাত কেন জোব্বায় ঢেকে রাখতেন খামেনি

হামলা সত্ত্বেও প্রতিবেশী দেশগুলোর সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন পেজেশকিয়ান। তিনি বিশ্বাস করেন, মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি বজায় রাখার দায়িত্ব এই অঞ্চলের দেশগুলোরই। বাইরের কোনো শক্তির হস্তক্ষেপ ছাড়াই আঞ্চলিক দেশগুলোর সমন্বয়ে শান্তি নিশ্চিত হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন।

ধারণা করা হচ্ছে, পেজেশকিয়ানের এই বার্তা মূলত আরব দেশগুলোর ক্ষোভ প্রশমনের একটি চেষ্টা। যদিও ওমান ও কাতারের মতো দেশে হামলার পর ওই অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে তীব্র অসন্তোষ বিরাজ করছে। তবে ইরানের দাবি, তারা কেবল সেই সব স্থাপনাকেই লক্ষ্যবস্তু করছে যেখানে মার্কিন সামরিক উপস্থিতি রয়েছে।

সম্পর্কিত

কোটি কোটি টাকা নিয়ে দুবাই থেকে পালানোর পথ খুঁজছেন অতি ধনীরা

এখনো চূড়ান্ত হননি ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা, হয়েছে সংক্ষিপ্ত তালিকা

তুরস্কের আকাশে ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র, রাষ্ট্রদূতকে তলব

ইসরায়েলি হামলায় হাজারো ইরানি সেনা নিহতের দাবি

সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রে হামলা চালানোর মতো ক্ষেপণাস্ত্র কি ইরানের আছে

সাইরেন বাজলেই যা করছেন ইসরায়েলিরা

চার দিনে ২০০ কোটি ডলারের সামরিক সরঞ্জাম হারিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র

এক হাত কেন জোব্বায় ঢেকে রাখতেন খামেনি

আইরন ডোম অভেদ্য নয়, ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র সক্ষমতা এখনো ‘উল্লেখযোগ্য’—স্বীকার করল ইসরায়েল

ইরানের বিরুদ্ধে হামলা বন্ধ করতে বলল চীন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা