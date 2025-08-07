হোম > বিশ্ব > মধ্যপ্রাচ্য

মধ্যপ্রাচ্যে যেতে চাওয়া বাংলাদেশিদের স্বাস্থ্য পরীক্ষায় দুর্নীতি, ফেরত পাঠানো হচ্ছে দেশে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে বৃহস্পতিবার গালফ হেলথ কাউন্সিল অনুমোদিত মেডিকেল সেন্টারের মালিকদের সংবাদ সম্মেলন। ছবি: আজকের পত্রিকা

কাজের জন্য মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে যাওয়ার আগে বাংলাদেশিদের যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়, তাতে দুর্নীতি হচ্ছে। এর ফলে বিদেশে পৌঁছার পর যখন তাঁদের আবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়, তখন তাঁরা উত্তীর্ণ হতে পারছেন না। স্বাস্থ্যগত কারণে অযোগ্য বিবেচিত হওয়ায় তাঁদের দেশে ফেরত পাঠানো হচ্ছে।

রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে আজ বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে গালফ হেলথ কাউন্সিল অনুমোদিত মেডিকেল সেন্টারের মালিকেরা এমনই অভিযোগ তুলেছেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে মেডিকেল সেন্টার মালিকদের সমন্বয়কারী মেজবাহ উদ্দিন সাঈদ বলেন, মধ্যপ্রাচ্যের যেসব দেশে বাংলাদেশিরা যান, তাঁদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য উপসাগরীয় দেশগুলোর স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে একটি বোর্ড আছে, যা গালফ হেলথ কাউন্সিল নামে পরিচিত। এর মধ্যে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, কাতার, ওমান, বাহরাইন উল্লেখযোগ্য। কাউন্সিলের কাজ হলো, উপসাগরীয় দেশগুলো যেসব দেশ থেকে জনশক্তি আমদানি করে, সেসব দেশের যাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য গালফ হেলথ কাউন্সিলের সদস্য দেশের প্রতিনিধিরা তাঁদের নির্দেশমালা অনুসারে সরাসরি এসে পরিদর্শন করে উপযুক্ত মেডিকেল সেন্টার অনুমোদন দিয়ে থাকেন। তাঁদের একটি নির্দিষ্ট নীতিমালা আছে।

তিনি বলেন, গালফ হেলথ কাউন্সিল বিভিন্ন সময়ে ঢাকা ছাড়াও বিভিন্ন শহরে যেমন সিলেট, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, কুমিল্লা, রাজশাহী, বরিশাল, শেরপুর ও চাঁদপুরে নতুন মেডিকেল সেন্টারের অনুমোদন দেয়, যার সংখ্যা এখন প্রায় ২৬০। মেডিকেল সেন্টারগুলোকে পুঁজি করে এখন একশ্রেণির স্বার্থান্বেষী চক্র ভিন্ন উপায়ে অর্থ উপার্জনের হাতিয়ার হিসেবে অবৈধ পন্থা খুঁজে বের করেছে। এই চক্র এতটাই বেপরোয়া যে, কোনো কিছুই তাদের কাছে অনৈতিক মনে হয় না। তারা গালফ হেলথ সেন্টারের সফটওয়্যারকে ম্যানুপুলেট করে নিজের পছন্দের সেন্টারে স্লিপ তুলে অন্যদের বঞ্চিত করছে।

মেজবাহ উদ্দিন সাঈদের অভিযোগ করে বলেন, ঢাকার ভেতরে অনুমোদনবিহীন মেডিকেল সেন্টার স্বাস্থ্য পরীক্ষার নামে প্রতারণার মাধ্যমে নির্ধারিত ফির তিন-চার গুণ অর্থ সংগ্রহ করছে এবং ঢাকার বাইরের অনুমোদিত মেডিকেল সেন্টার থেকে স্বাস্থ্য সার্টিফিকেট ইস্যু করছে, যা গালফ হেলথ কাউন্সিল নীতিমালা ও বাংলাদেশের প্রচলিত আইনের পরিপন্থী। এদের মধ্যে কেউ কেউ শুধু অর্থের জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা না করেও স্বাস্থ্য সার্টিফিকেট দিচ্ছে।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা ছাড়া প্রবাসে গিয়ে যখন পুনরায় স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়, তখন অনেকে স্বাস্থ্যগত কারণে অযোগ্য হয়ে দেশে ফিরে আসছেন। এ ধরনের কাজের জন্য বহির্বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে বলে জানান তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন আল রিয়াদ মেডিকেল সেন্টারের স্বত্বাধিকারী জাহাঙ্গীর আলম, লিডিং হেলথ চেকআপের স্বত্বাধিকারী শফিউল আলম, মুন মেডিকেল সেন্টার মেসবাহ উদ্দিন প্রমুখ।

সম্পর্কিত

গাজায় ত্রাণবাহী ট্রাক উল্টে ২০ জন নিহত

২ বছর ধরে চলমান যুদ্ধের মধ্যেও ৩০ হাজার প্রশাসনিক কর্মীর বেতন যেভাবে দিচ্ছে হামাস

পাঁচ ডিভিশন সেনা মোতায়েন করে ৫ মাসে গাজা দখলের পরিকল্পনা নেতানিয়াহুর

গাজায় তীব্র রক্তসংকট, বাড়ছে ইসরায়েলি হামলা ও অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা

পশ্চিম তীরকে জুডিয়া–সামারিয়া নামে ডাকতে চান মার্কিন স্পিকার

গাজায় ইসরায়েলি হামলায় নিহত ছাড়াল ৬১১৫৮, অনাহারে মৃত্যু ১৯৩ জনের

৩ দিনে ১৭ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর, নয়া রেকর্ডের পথে সৌদি আরব

গাজায় ইসরায়েলের গণহত্যা: নিহত ৬১ হাজার ছাড়াল, অনাহারে মৃত্যু ১৮৮ জনের

নারীর ওপর হামলার ২ ভিডিও ভাইরাল, ইরানে ক্ষোভের ঝড়

গাজা পুরোপুরি দখলের পরিকল্পনা নেতানিয়াহুর
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা