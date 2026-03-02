আরব আমিরাতে এক দিনে ইরানের ১৫ ক্ষেপণাস্ত্র, ১৪৮ ড্রোন হামলা

ইরান একদিনে সংযুক্ত আরব আমিরাতে কমপক্ষে ১৫টি ক্ষেপণাস্ত্র ও ১৪৮টি ড্রোন হামলা চালিয়েছে। ১৫টি ক্ষেপণাস্ত্রের মধ্যে নয়টি ব্যালিস্টিক আর ছয়টি ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র। এ নিয়ে গত শনিবার থেকে আরব আমিরাতে ১৭৪টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র, আটটি ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র ও ৬৮৯টি ড্রোন হামলা চালিয়েছে তেহরান।
মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন বলেছে, সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় আজ সোমবার এ তথ্য জানিয়েছে।
উপসাগরীয় অঞ্চলে আরব আমিরাতেই সবচেয়ে বেশি হামলা চালিয়েছে ইরান। আমিরাতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলেছে, গত শনিবার থেকে তারা ইরানের ১৬১টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করেছে। বাকি ১৩টি সাগরে গিয়ে পড়েছে। এ ছাড়া ৬৮৯টি ড্রোনের মধ্যে ৬৪৫টি ভূপাতিত করা হয়েছে। বাকি ৪৪টি আমিরাতের বিভিন্ন অংশে পড়েছে। এর বাইরে ইরানের ছোড়া আটটি ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রও ধ্বংসের দাবি করেছে আমিরাত।