হামাসের ফেরত পাঠানো একটি মরদেহ জিম্মির নয়—দাবি ইসরায়েলের

ছবি: ডেইলি সাবাহ

ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে হওয়া যুদ্ধবিরতিতে নতুন করে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। বুধবার (১৫ অক্টোবর) বিবিসি জানিয়েছে, হামাসের কাছ থেকে ফেরত পাওয়া চারটি মৃতদেহের মধ্যে একটির পরিচয় নিয়ে ইসরায়েল দাবি করেছে—এটি গাজায় আটক কোনো জিম্মির দেহ নয়। বিষয়টি দুই পক্ষের মধ্যে নতুন করে অবিশ্বাস ও ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) ওই দেহগুলো ফেরত পাঠিয়েছিল হামাস।

এদিকে ইসরায়েলের পক্ষ থেকে ফেরত পাঠানো হয়েছে ৪৫টি ফিলিস্তিনি মৃতদেহ। বুধবার গাজার ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা এসব দেহ শনাক্তের কাজ শুরু করেছেন। ইসরায়েল এই দেহগুলো কোনো পরিচয় ছাড়াই রেড ক্রসের হাতে তুলে দিয়েছিল। তবে এগুলো কার—ইসরায়েলি কারাগারে মৃত্যুবরণকারীদের, না কি গাজা থেকে অপসারিত দেহ—তা এখনো স্পষ্ট নয়।

একই সময়ে দুই দিন বন্ধ থাকার পর গাজায় মানবিক সহায়তা প্রবাহ পুনরায় শুরু হয়েছে। মিসরের রেড ক্রিসেন্ট জানিয়েছে, বুধবার ৪০০ ট্রাক খাদ্য, জ্বালানি ও চিকিৎসা সামগ্রী নিয়ে গাজার উদ্দেশে রওনা হয়েছে। তবে হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে নিহত জিম্মিদের দেহ ফেরত দেওয়ার গতি নিয়ে এখনো মতবিরোধ রয়ে গেছে।

গাজার খান ইউনিসের নাসের হাসপাতালের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, যুদ্ধবিরতির অংশ হিসেবে ইসরায়েল আরও কয়েকটি ফিলিস্তিনি মৃতদেহ গাজায় ফিরিয়ে দিয়েছে। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের এক প্রতিবেদক হাসপাতালের বাইরে তিনটি ট্রাকভর্তি দেহ পৌঁছাতে দেখেছেন।

এ ছাড়া গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, গত ২৪ ঘণ্টায় গাজার বিভিন্ন হাসপাতালে ১৯টি মৃতদেহ আনা হয়েছে, যার মধ্যে ১৬টি ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। একই সময়ে আহত হয়েছেন অন্তত ৩৫ জন। এ নিয়ে ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধের মোট নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৭ হাজার ৯৩৮ জনে এবং আহতের সংখ্যা ১ লাখ ৬৯ হাজার ৬৩৮। মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, মঙ্গলবার ইসরায়েল থেকে ফেরত পাওয়া ৪৫টি মৃতদেহ এখনো এই পরিসংখ্যানে যুক্ত করা হয়নি। নিহতদের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই নারী ও শিশু।

বুধবার ইউরোপীয় ইউনিয়ন জানিয়েছে, পরিস্থিতি অনুকূলে এলে তারা রাফাহ সীমান্তে দীর্ঘদিনের মানবিক মিশন ‘ইইউবিএএম’ এর পুনঃপ্রতিস্থাপনের জন্য প্রস্তুত। ইউরোপীয় কমিশনের মুখপাত্র আনোয়ার এল আনুনি বলেন, ‘গাজা শান্তি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ইইউবিএএম রাফাহ ক্রসিং পয়েন্টে কাজ শুরু করতে প্রস্তুত আছে।’

২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এই মিশন পুনরায় চালুর মাধ্যমে ইইউ গাজায় মানবিক সহায়তা জোরদার করতে চায়। তবে চলমান যুদ্ধ ও উত্তেজনার কারণে ইসরায়েল-ইইউ সম্পর্ক এখন ইতিহাসের সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে এসেছে।

