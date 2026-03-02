ভুলবশত ৩টি এফ-১৫ যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করেছে কুয়েত: মার্কিন কেন্দ্রীয় কমান্ড

কুয়েতে বেশ কয়েকটি মার্কিন যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। তবে সেগুলো কীভাবে বিধ্বস্ত হলো এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট তথ্য তারা দেয়নি।
অবশেষে মার্কিন কেন্দ্রীয় কমান্ড (সেন্টকম) জানাল, স্পষ্টত একটি ফ্রেন্ডলি ফায়ারের ঘটনায় তিনটি মার্কিন যুদ্ধবিমান ভূপাতিত হয়েছে। আজ সোমবার কুয়েতি বিমান প্রতিরক্ষা বিভাগ ভুলবশত এফ-১৫ স্ট্রাইক ইগল যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করেছে।
কেন্দ্রীয় কমান্ডের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ইরানি বিমান, ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন থেকে আক্রমণ চলছিল, এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত মার্কিন বিমানবাহিনীর যুদ্ধবিমান ভুলবশত কুয়েতি বিমান প্রতিরক্ষা বিভাগের প্রতিরোধের শিকার হয়। ছয়জন ক্রু নিরাপদে বেরিয়ে এসেছেন, তাঁদের নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে এবং তাঁরা স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছেন। কুয়েত এই ঘটনা স্বীকার করেছে এবং আমরা কুয়েতি প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রচেষ্টা এবং এই চলমান অভিযানে তাদের সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞ।
সেন্টকম জানিয়েছে, ঘটনার কারণ তদন্তাধীন। ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের সমর্থনে বিমানগুলো উড়ছিল।
স্থানীয় সময় সোমবার বিকেলে কুয়েতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেছেন, বেশ কয়েকটি মার্কিন যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়েছে।
আরও পড়ুন: