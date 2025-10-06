হোম > বিশ্ব > মধ্যপ্রাচ্য

এখন থেকে যেকোনো ভিসা নিয়ে ওমরাহ পালন করা যাবে: সৌদি আরব

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ছবি: সংগৃহীত

এখন সব ধরনের ভিসাধারীরা ওমরাহ পালনের সুযোগ পাবেন বলে জানিয়েছে সৌদি আরবের হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয়। সৌদি প্রেস এজেন্সির বরাতে গালফ নিউজের প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।

খবরে বলা হয়েছে, ওমরাহর প্রক্রিয়া সহজ করতে এবং হজ ও ওমরাহতে সেবার পরিসর আরও বাড়ানোর চলমান প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সৌদি ভিশন ২০৩০-এর লক্ষ্য পূরণে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, এর আওতায় রয়েছে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ভিজিট ভিসা, ইলেকট্রনিক ট্যুরিস্ট ভিসা, ট্রানজিট ভিসা, ওয়ার্ক ভিসাসহ অন্যান্য সব ভিসা।

মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বিশ্বজুড়ে মুসলিমদের সহজে ও শান্তিপূর্ণভাবে ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা পালনের সুযোগ করে দিতে এই উদ্যোগ নিয়েছে সরকার।

মন্ত্রণালয় আরও জানিয়েছে, ওমরাহ পালন সহজ করতে নুসুক ওমরাহ প্ল্যাটফর্ম চালু করা হয়েছে। এ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা সরাসরি ওমরাহ পালনের সুযোগ পাবেন। প্যাকেজ নির্বাচন করা থেকে শুরু করে ইলেকট্রনিকভাবে পারমিট সংগ্রহ পর্যন্ত এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে করা যাবে। পাশাপাশি এই সমন্বিত প্ল্যাটফর্মের সাহায্যে যাত্রীরা সহজে সময় নির্ধারণ করে বিভিন্ন সেবা বেছে নিতে পারবেন।

মন্ত্রণালয় বলেছে, বিশ্বের মুসলিমরা যাতে নিরাপদ ও আধ্যাত্মিক পরিবেশে ওমরাহ পালন করতে পারেন এবং মানসম্মত সেবার মাধ্যমে তাঁদের ওমরাহর অভিজ্ঞতা যেন আরও সমৃদ্ধ হয়, সে লক্ষ্যে পবিত্র দুই মসজিদের খাদেম ও ক্রাউন প্রিন্সের এই আন্তরিক প্রচেষ্টা।

