মার্কিন স্থাপনা লক্ষ্য করে সক্ষমতার ৬০% হামলা, ইসরায়েলে হামলা বাকি ৪০%: ইরান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

আইআরজিসির মুখপাত্র জেনারেল আলী মোহাম্মদ নায়েনি। ছবি: সংগৃহীত

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধে ইরান তার সমরাস্ত্র ভান্ডারের সক্ষমতার ৬০ শতাংশ ব্যবহার করছে বলে দাবি করেছে দেশটির রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি)। তারা বলেছে, এই সক্ষমতা ব্যবহার করে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন ঘাঁটি ও দেশটির কৌশলগত স্বার্থ লক্ষ্য করে হামলা চালানো হচ্ছে।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন জানায়, আইআরজিসির মুখপাত্র আলী মোহাম্মদ নায়েনি টেলিভিশনে সম্প্রচারিত এক ভাষণে বলেন, ‘ক্ষেপণাস্ত্র, ড্রোনসহ আমাদের ক্ষমতার প্রায় ৬০ শতাংশ ব্যবহার করে আমরা এই অঞ্চলে মার্কিন ঘাঁটি ও কৌশলগত স্বার্থ লক্ষ্য করে অভিযান পরিচালনা করছি। সক্ষমতার বাকি ৪০ শতাংশ ব্যবহার হচ্ছে ইসরায়েলকে লক্ষ্য করে।’

নায়েনি আরও বলেন, ‘এই যুদ্ধে আমরা যুক্তরাষ্ট্রকে প্রধান শত্রু মনে করি এবং এই কারণে, তাদেরই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। মার্কিনিরা ৭০ বছর ধরে এই অঞ্চলে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করে আছে।’ তিনি জানান, ইরান এ পর্যন্ত ৮০টি ড্রোন ভূপাতিত করেছে, যার মধ্যে ‘তিনটি বিশাল, অত্যন্ত উন্নত আমেরিকান এমকিউ-৯ ড্রোন’ এবং ৭৪টি ইসরায়েলি ড্রোন।

‘সর্বসম্মতিক্রমে’ ইরানের পরবর্তী সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচিত

আইআরজিসি মুখপাত্র বলেন, ‘আমাদের ভারী ক্ষেপণাস্ত্র, ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র, ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র, বিভিন্ন ড্রোন এবং আক্রমণকারী জাহাজের অস্ত্রাগার বৃহৎ এবং দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণরূপে সজ্জিত এবং উদ্বেগের কোনো কারণ নেই। ইরান এই অঞ্চলে মার্কিন ঘাঁটিগুলোকে বৈধ লক্ষ্যবস্তু মনে করে।’

