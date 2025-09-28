হোম > বিশ্ব > মধ্যপ্রাচ্য

কূটনীতি থেকে ফুটবল—বিশ্বমঞ্চের সর্বত্র একঘরে হয়ে পড়ছে ইসরায়েল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। ছবি: সিএনএন

গাজায় যুদ্ধ ও মানবিক সংকট দীর্ঘায়িত হওয়ায় আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ক্রমেই একঘরে হয়ে পড়ছে ইসরায়েল। এক নিবন্ধে মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন বলেছে—কূটনীতি থেকে শুরু করে অর্থনীতি, সংস্কৃতি এমনকি খেলাধুলার মঞ্চেও দেশটির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া বাড়ছে।

সম্প্রতি দখলের ঘোষণা দিয়ে নতুন করে গাজা সিটিতে স্থল আক্রমণ শুরু করে ইসরায়েল এবং কাতারের মাটিতে হামাস নেতাদের লক্ষ্য করে নজিরবিহীন হামলা চালায়। এর পরপরই জাতিসংঘের এক স্বাধীন তদন্ত কমিশন জানায়, গাজায় ইসরায়েল গণহত্যা চালিয়েছে। যদিও ইসরায়েল এই অভিযোগ সরাসরি অস্বীকার করেছে।

অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক অংশীদার হয়েও ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইসরায়েলের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি আংশিক স্থগিতের প্রস্তাব দিয়েছে। ইতিমধ্যেই ইউরোপের কয়েকটি দেশ ইসরায়েলি ব্যক্তি, দখলদার বসতি ও সংগঠনের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। নরওয়ের সার্বভৌম সম্পদ তহবিলও ইসরায়েলে বিনিয়োগ প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছে। অন্যদিকে ফ্রান্স, ইতালি, নেদারল্যান্ডস, স্পেন ও যুক্তরাজ্য ইসরায়েলের ওপর অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।

অভ্যন্তরীণ চাপের মুখে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু স্বীকার করেছেন, দেশটি এক ধরনের আন্তর্জাতিক বিচ্ছিন্নতার মুখোমুখি হয়েছে। তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন, ইসরায়েলকে অস্ত্রশিল্প ও অর্থনীতি আরও স্বনির্ভর করতে হবে।

সংস্কৃতি ও বিনোদনের অঙ্গনেও প্রতিক্রিয়া তীব্র হচ্ছে। আয়ারল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস ও স্পেনসহ কয়েকটি দেশ জানিয়েছে, ইসরায়েলকে অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হলে তারা ২০২৬ সালের ইউরোভিশন গান প্রতিযোগিতা বর্জন করবে। বেলজিয়ামের গেন্ট শহরের একটি সংগীত উৎসব মিউনিখ ফিলহারমনিক অর্কেস্ট্রার অনুষ্ঠান বাতিল করেছে। কারণ সেখানে ইসরায়েলি কন্ডাক্টর লাহাভ শানি পারফর্ম করার কথা ছিল। হলিউডে হাজারো চলচ্চিত্রকর্মী ঘোষণা দিয়েছেন, ইসরায়েলি চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করবেন না।

খেলাধুলায়ও এর প্রভাব পড়ছে। স্পেনে এক দাবা প্রতিযোগিতায় আয়োজকেরা ইসরায়েলি খেলোয়াড়দের তাঁদের জাতীয় পতাকার অধীনে খেলার অনুমতি দেননি। এর প্রতিবাদে ইসরায়েল ওই প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়ায়। বড় একটি সাইক্লিং প্রতিযোগিতার শেষ ধাপ বাতিল করা হয় ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভের কারণে। এমনকি আশঙ্কা তৈরি হয়েছে, ইউরোপীয় ফুটবল টুর্নামেন্ট থেকেও ইসরায়েল বহিষ্কৃত হতে পারে।

অনেকে বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের সময় দক্ষিণ আফ্রিকাকে আন্তর্জাতিকভাবে বয়কট করার সঙ্গে ইসরায়েলের পরিস্থিতির তুলনা করছেন। সাবেক ইসরায়েলি কূটনীতিক ইলান বারুখ বলেছেন, সংস্কৃতি ও ক্রীড়াঙ্গনের বয়কটও রাজনৈতিক চাপের কার্যকর হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদেও (ইউএনজিএ) ইসরায়েলের বিচ্ছিন্নতা প্রকট হয়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক অধিবেশনের আগে কানাডা, ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্যসহ কয়েকটি দেশ ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ২০১৭ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত ইসরায়েলপন্থী ভোট ধীরে ধীরে কমে এসেছে।

এদিকে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) ইতিমধ্যেই নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে। ফলে তাঁর আন্তর্জাতিক সফরে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছে। সম্প্রতি জাতিসংঘ অধিবেশনে যোগ দিতে নিউইয়র্ক যাওয়ার পথে তাঁকে ফ্রান্স ও স্পেনের আকাশপথ এড়িয়ে যেতে হয়েছে।

তবে যুক্তরাষ্ট্র এখনো ইসরায়েলের সবচেয়ে বড় সমর্থক হয়ে আছে। মার্কিন প্রশাসন স্পষ্ট জানিয়েছে, মতভেদ থাকা সত্ত্বেও ওয়াশিংটনের সঙ্গে তেলআবিবের সম্পর্ক অটুট থাকবে।

