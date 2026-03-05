হোম > বিশ্ব > মধ্যপ্রাচ্য

ইরান জুড়ে সাড়ে ৩ হাজারের বেশি স্থাপনায় হামলা, স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্র আক্রান্ত ১৩ দফায়

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ইসরায়েলি হামলার পর ধোয়ার কুণ্ডলী। ছবি: এএফপি

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলি বাহিনী ইরানের ৩ হাজার ৬০০ টির বেশি বেসামরিক স্থাপনায় হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ করেছে তেহরান। এদিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছে, চলমান হামলায় ইরানের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলো ১৩ দফায় আক্রান্ত হয়েছে।

কাতারভিত্তিক সম্প্রচারমাধ্যম আল জাজিরা জানায়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) ইরান সরকারের করা পোস্টের বরাত দিয়ে ইরানি রেড ক্রিসেন্ট বলেছে, ইরানের ৩ হাজার ৬৪৩টি স্থাপনায় হামলা চালিয়েছে মার্কিন ও ইসরায়েলি বাহিনী। এর মধ্যে ৩ হাজার ৯০টি বেসামরিক বাড়িঘর, ৫২৮টি বাণিজ্যিক কেন্দ্র, ১৩টি চিকিৎসাসেবাকেন্দ্র এবং নয়টি রেড ক্রিসেন্ট সেন্টার।

ইরানের সরকার বলেছে, দেশটির খাতাম হাসপাতাল, গান্ধী হাসপাতালসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র আক্রান্ত হয়েছে। এসব হামলায় কিছু রোগী আহত হয়েছেন। হামলায় বালিয়াসর বার্ন হাসপাতাল একেবারে অকার্যকর হয়ে পড়েছে।

এদিকে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানায়, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) মহাপরিচালক তেদরোস আধানোম গেব্রেয়াসুস বলেছেন, চলমান সংঘাতে ইরানের ১৩টি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে হামলা হয়েছে। এ ছাড়া লেবাননে আক্রান্ত হয়েছে একটি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র। তিনি অবশ্য হামলার জন্য কে দায়ী, তা উল্লেখ করেননি।

