হোম > বিশ্ব > মধ্যপ্রাচ্য

যুদ্ধবিরতি চুক্তির নথিতে স্বাক্ষর করলেন ট্রাম্প

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

গাজা যুদ্ধবিরতি চুক্তির নথিতে স্বাক্ষর করার পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: ইপিএ

গাজা যুদ্ধবিরতি চুক্তির নথিতে স্বাক্ষর করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই নথিতে মধ্যস্থতাকারী দেশ হিসেবে মিসর, কাতার ও তুরস্কও স্বাক্ষর করেছে। আজ সোমবার লোহিত সাগরের তীরবর্তী মিসরের শারম আল শেখে আয়োজিত আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলনে গাজা যুদ্ধবিরতি চুক্তির অংশ হিসেবে নথি স্বাক্ষরের পর্বটি অনুষ্ঠিত হয়।

এর আগে ইসরায়েল সফর শেষে শান্তি সম্মেলনে যোগ দিতে মিসরে পৌঁছান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান মিসরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসি।

কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার প্রতিবেদন অনুযায়ী, শান্তি সম্মেলনে যৌথভাবে সভাপতিত্ব করেছেন ট্রাম্প ও মিসরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসি।

শারম আল শেখে আয়োজিত এ শান্তি সম্মেলনে ২৮টি দেশ এবং তিনটি আন্তর্জাতিক সংস্থার নেতা ও প্রতিনিধিরা অংশ নিয়েছেন। গাজায় যুদ্ধবিরতি নিশ্চিত করতে এ সম্মেলনের আয়োজন করা হলেও এতে ইসরায়েল ও হামাসের কোনো প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন না।

সম্পর্কিত

চিঠি লিখে ৭ অক্টোবর বেঁচে যাওয়া ইসরায়েলি তরুণের আত্মহত্যা

শান্তি সম্মেলনে যোগ দিতে মিসরে ট্রাম্প, বিমানবন্দরে স্বাগত জানালেন সিসি

মুক্তির পর ১৫৪ জন ফিলিস্তিনিকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দিচ্ছে ইসরায়েল

২০ ইসরায়েলি জিম্মির বিনিময়ে মুক্তি পেল প্রায় দুই হাজার ফিলিস্তিনি

বন্ধুত্ব গড়ার চেষ্টা করছে ফিলিস্তিনি ও ইসরায়েলি শিশুরা!

ইসরায়েলি পার্লামেন্টে ট্রাম্পের ভাষণের সময় হট্টগোল

মিসরে গাজাসংক্রান্ত ট্রাম্পের সম্মেলনে যোগ দিতে পারেন নেতানিয়াহুও

কখনো না গেলেও গাজা ভালো করেই চিনি, সেখানে যেতে চাই: ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রের অনুমতিক্রমেই ফের সশস্ত্র হয়েছে হামাস: ট্রাম্প

ট্রাম্পের ‘গাজা যুদ্ধের স্থায়ী অবসান’ প্রস্তাব বাস্তবায়িত হবে যে ৬ ধাপে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা