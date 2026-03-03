হোম > বিশ্ব > মধ্যপ্রাচ্য

সৌদি আরবে এবার আরেক কূটনৈতিক স্থাপনায় হামলার শঙ্কায় যুক্তরাষ্ট্র

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

সৌদি আরবের রিয়াদে দূতাবাসে হামলার পর এবার দেশটিতে আরেক কূটনৈতিক স্থাপনায় হামলার শঙ্কায় পড়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এরই মধ্যে সৌদি আরবের পূর্বাঞ্চলীয় শহর দাহরানের কনস্যুলেটে সেবাগ্রহীতাদের না যেতে সতর্কবার্তা দিয়েছে মার্কিন দূতাবাস। দাহরান তুলনামূলকভাবে ইরানের কাছে অবস্থিত।

সিএনএন জানায়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) এক সতর্কবার্তায় সৌদি আরবে মার্কিন দূতাবাস বলেছে, ‘সৌদি আরবের দাহরানে মার্কিন কনস্যুলেটে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলার শঙ্কা রয়েছে। আপনারা কেউ মার্কিন কনস্যুলেটে আসবেন না। অবিলম্বে নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিন।’

ইরানি হামলার জেরে মধ্যপ্রাচ্যের দুই দেশে মার্কিন দূতাবাস বন্ধ

বার্তায় আরও বলা হয়েছে, ‘কেউ বাইরে বের হবেন না। দাহরানে মার্কিন কনস্যুলেট মার্কিন নাগরিকদের প্রতি নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিতে, হামলার সময় নিরাপত্তা যাচাই এবং ভবিষ্যৎ হামলার বিষয়ে সতর্ক থাকতে আহ্বান জানাচ্ছে। মার্কিন কনস্যুলেটের কর্মীরা নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিচ্ছেন।’

এর আগে সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে মার্কিন দূতাবাসে দুটি ড্রোন হামলা হয়। এর পরপরই দূতাবাসের কাছে আরও দুটি ড্রোন হামলা হয়।

