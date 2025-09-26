২৫ বিলিয়ন ডলারের পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি করল ইরান

চারটি নতুন পারমাণবিক চুল্লি নির্মাণের জন্য রাশিয়ার সঙ্গে ২৫ বিলিয়ন ডলারের একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে ইরান। আজ শুক্রবার ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে এ খবর প্রকাশিত হয়।
কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই চুক্তি এমন এক সময়ে ঘোষণা করা হলো, যখন জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে একটি প্রস্তাব নিয়ে ভোটাভুটি হওয়ার কথা রয়েছে। এই প্রস্তাবের মাধ্যমে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির ওপর আরোপিত আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা কমপক্ষে ছয় মাসের জন্য স্থগিত করার চেষ্টা করছে চীন ও রাশিয়া।
ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা আইআরএনএ জানিয়েছে, চুক্তি অনুসারে দক্ষিণ ইরানের হরমোজগান প্রদেশের সিরিক শহরে ৫০০ হেক্টর (১ হাজার ২৩৫ একর) জমির ওপর চারটি নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করা হবে। এই অঞ্চল সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং ওমানের উপকূলে অবস্থিত।
আইআরএনএ আরও জানায়, তৃতীয় প্রজন্মের এই পারমাণবিক চুল্লিগুলো থেকে ৫ গিগাওয়াট বা ৫ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে। এর আগে বুধবার রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় পারমাণবিক সংস্থা রোসাটম মস্কোতে ইরানের সঙ্গে ছোট আকারের পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের জন্য একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ঘোষণা দিয়েছিল, তবে তখন তারা সংখ্যা উল্লেখ করেনি।
ব্যাপক বিদ্যুৎ ঘাটতিতে ভোগা ইরানে বর্তমানে বুশেহর শহরে একটিমাত্র পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু রয়েছে। এটিও রাশিয়ার তৈরি, যার উৎপাদন ক্ষমতা ১ গিগাওয়াট বা ১ হাজার মেগাওয়াট।
প্রসঙ্গত, রাশিয়া ইরানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখে চলছে। গত জুনে ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছিল মস্কো।
ইসরায়েল কোনো প্রমাণ ছাড়াই দাবি করে, ইরান পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। এ ছাড়া পশ্চিমা দেশগুলো দীর্ঘদিন ধরে তেহরানের বিরুদ্ধে তাদের পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্রগুলোকে আড়াল করে অস্ত্র তৈরির চেষ্টার অভিযোগ করে আসছে। তবে ইরান সব সময় এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তেহরানের দাবি, তাদের পারমাণবিক কর্মসূচি শুধু শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে পরিচালিত হচ্ছে। ইরানের প্রেসিডেন্ট চলতি সপ্তাহের শুরুতে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে আবারও বলেছেন, তেহরান ‘কখনো পারমাণবিক বোমা তৈরির চেষ্টা করবে না’।
রাশিয়া ইরানের বিরুদ্ধে জাতিসংঘের কঠোর নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহালেরও বিরোধিতা করেছে। তারা ২০১৫ সালের পারমাণবিক চুক্তিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যও কাজ করছে। তবে ফ্রান্স, জার্মানি ও যুক্তরাজ্য ইরানের বিরুদ্ধে ‘স্ন্যাপব্যাক মেকানিজম’ অর্থাৎ আগে কোনো এক সময় জারি করা নিষেধাজ্ঞা আবার কার্যকর করার জন্য চাপ দিচ্ছে। এই নিষেধাজ্ঞা আগামীকাল শনিবারের মধ্যে কার্যকর হওয়ার কথা রয়েছে।