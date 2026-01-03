ভাঙনের পথে ইয়েমেন, দক্ষিণাঞ্চলে গণভোটের ঘোষণা বিদ্রোহীদের

ইয়েমেনের দক্ষিণাঞ্চলীয় বিচ্ছিন্নতাবাদীরা জানিয়েছে, ইয়েমেন থেকে আলাদা হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে আগামী দুই বছরের মধ্যে তারা একটি গণভোট আয়োজনের পরিকল্পনা করছে। এমন এক সময়ে তারা এই ঘোষণা দিল, যখন গত মাসে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দখল করে নেওয়া অঞ্চলগুলো পুনরুদ্ধারে সৌদি-সমর্থিত বাহিনী লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।
গতকাল শুক্রবার সৌদি আরবের সীমান্তবর্তী হাজরামাউত প্রদেশে সৌদি-সমর্থিত গভর্নর এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী সাউদার্ন ট্রানজিশনাল কাউন্সিলের (এসটিসি) অনুগত বাহিনীর মধ্যে লড়াই শুরু হয়। এসটিসির অভিযোগ, সৌদি আরব সীমান্তের কাছে তাদের বাহিনীর ওপর বোমা বর্ষণ করেছে।
ওয়াদি হাজরামাউত ও হাজরামাউত মরুভূমি অঞ্চলের এসটিসি প্রধান মোহাম্মদ আব্দুলমালিক জানান, আল-খাশা অঞ্চলের একটি ক্যাম্পে সাতটি বিমান হামলায় সাতজন নিহত এবং ২০ জনেরও বেশি আহত হয়েছেন। তবে হাজরামাউতের গভর্নর সালেম আল-খানবাশি বলেন, এসটিসির কাছ থেকে সামরিক ঘাঁটিগুলো উদ্ধারের এই প্রচেষ্টা ছিল ইয়েমেনের দক্ষিণ প্রান্তের সামরিক স্থাপনাগুলোকে ‘শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে’ পুনরায় নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার পদক্ষেপ।
এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, ‘এই অভিযান কোনো যুদ্ধ ঘোষণা বা উত্তেজনা বৃদ্ধি নয়, বরং নিরাপত্তা রক্ষা এবং বিশৃঙ্খলা রোধে এটি একটি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা।’ সানায় অবস্থানরত আল জাজিরার সাংবাদিক মোহাম্মদ আলাত্তাব জানান, শুক্রবার সৌদি সীমান্তের পাশে এসটিসি বাহিনীর অবস্থানগুলোতে লড়াইয়ের খবর পাওয়া গেছে।
তিনি আরও যোগ করেন, ‘সেখানে আসলে কী ঘটছে, সে বিষয়ে আমরা এখনো নিশ্চিত তথ্যের অপেক্ষায় আছি।’ তিনি জানান, ওই এলাকা থেকে পাওয়া সবশেষ তথ্য অনুযায়ী এসটিসি তাদের অবস্থানে নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছে।
অন্যদিকে, শনিবার ভোরে সৌদি আরব সব পক্ষকে একটি ফোরামে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে যাতে ‘দক্ষিণাঞ্চলীয় সংকটের ন্যায্য সমাধানের জন্য একটি ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা’ তৈরি করা যায়। সৌদি আরব জানায়, সৌদি সমর্থিত প্রেসিডেনশিয়াল লিডারশিপ কাউন্সিলের প্রধান রশাদ আল-আলিমি এই বৈঠকের অনুরোধ করেছিলেন।
এসটিসি প্রেসিডেন্ট আইদারুস আল-জুবাইদি এক টেলিভিশন ভাষণে বলেন, ‘আমরা দুই বছর মেয়াদী একটি অন্তর্বর্তী পর্যায় শুরুর ঘোষণা দিচ্ছি এবং দক্ষিণ ও উত্তরের সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর মধ্যে আলোচনায় মধ্যস্থতা করার জন্য আমরা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।’
তবে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, যদি কোনো আলোচনা না হয় অথবা দক্ষিণ ইয়েমেন আবারও হামলার শিকার হয়, তবে তার দল ‘অবিলম্বে’ স্বাধীনতা ঘোষণা করবে। আল-জুবাইদি বলেন, ‘যদি এই আহ্বানে সাড়া দেওয়া না হয় অথবা দক্ষিণের মানুষ, তাদের ভূমি বা তাদের বাহিনী কোনো সামরিক হামলার শিকার হয়, তবে এই সাংবিধানিক ঘোষণাটি ওই তারিখের আগেই অবিলম্বে ও সরাসরি কার্যকর বলে গণ্য হবে।’
দোহা থেকে আল জাজিরার আলি হাশেম জানান, এই ঘোষণাটি ইয়েমেনের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সরকার কিংবা উত্তর ইয়েমেন ও রাজধানী সানা নিয়ন্ত্রণকারী হুতি আন্দোলনের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। হাশেম বলেন, ‘আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সরকার এমনকি উত্তরের হুতিদের কাছেও এই ঘোষণা একটি রেড লাইন বা চরম সীমা অতিক্রমের শামিল। কারণ, এর ফলে গত ২৬ বছর ধরে টিকে থাকা ইয়েমেনের ঐক্য এবং একক রাষ্ট্র কাঠামোর সমাপ্তি ঘটাবে।’
রিয়াদ এবং তাদের সমর্থিত ইয়েমেনের সরকার সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিরুদ্ধে এসটিসিকে অস্ত্র দেওয়ার এবং গত মাসে দক্ষিণ ইয়েমেনের হাজরামাউত ও আল-মাহরা প্রদেশের কিছু অংশ দখলে উসকানি দেওয়ার অভিযোগ তুলেছে। রিয়াদ সতর্ক করেছে, এই প্রদেশগুলোতে এসটিসির ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি তাদের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি। তবে সংযুক্ত আরব আমিরাত এই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে বলেছে, তারা সৌদি আরবের নিরাপত্তার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
সংযুক্ত আরব আমিরাত শুক্রবার নিশ্চিত করেছে, তাদের সর্বশেষ সেনাদল ইয়েমেন ত্যাগ করেছে। সৌদি আরবের পক্ষ থেকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সৈন্য প্রত্যাহারের আহ্বানের এক সপ্তাহ পর এই পদক্ষেপ নেওয়া হলো। আমিরাতের এক কর্মকর্তা বলেন, ‘সংযুক্ত আরব আমিরাত তাদের সন্ত্রাসবিরোধী বাহিনীর উপস্থিতি সমাপ্ত করেছে।’ তিনি আরও যোগ করেন, টেকসই শান্তির একমাত্র পথ হিসেবে তার দেশ সংলাপ, উত্তেজনা প্রশমন এবং আন্তর্জাতিকভাবে সমর্থিত প্রক্রিয়ার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছে।
সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং এসটিসি—সবাই রিয়াদের নেতৃত্বাধীন সেই সামরিক জোটের অংশ, যা এক দশক আগে হুতিদের মোকাবিলায় গঠিত হয়েছিল। কিন্তু এসটিসির ক্রমবর্ধমান আগ্রাসী বিচ্ছিন্নতাবাদী কর্মকাণ্ড এবং তাদের পেছনে আমিরাতের সহায়তার অভিযোগ এই জোটের ভেতরে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে।
সৌদি সমর্থিত প্রেসিডেনশিয়াল লিডারশিপ কাউন্সিলের প্রধান আল-আলিমি সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, দেশ যাতে নতুন কোনো সহিংসতার আবর্তে না পড়ে সে জন্য সরকারের সিদ্ধান্ত অমান্য করার যেকোনো প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আল-আলিমি বলেন, ‘আমিরাতের সামরিক উপস্থিতির সমাপ্তি ঘটানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে জোটের গতিপথ সংশোধন করার কাঠামোর আওতায় এবং এর যৌথ নেতৃত্বের সমন্বয়ে। এটি এমনভাবে করা হয়েছে যাতে রাষ্ট্রের বাইরের কোনো শক্তির প্রতি যেকোনো ধরনের সমর্থন বন্ধ নিশ্চিত করা যায়।’
এসটিসি জোর দিয়ে বলেছে, তাদের যোদ্ধারা দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশগুলোতে নিজেদের অবস্থানেই থাকবে, যদিও সৌদি আরব এবং ইয়েমেনের বর্তমান সরকার চায় তারা সেখান থেকে সরে যাক। শুক্রবার ইয়েমেনে নিযুক্ত সৌদি রাষ্ট্রদূত এসটিসি নেতা আইদারুস আল-জুবাইদির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, তিনি আগের দিন সৌদি প্রতিনিধি দলবাহী একটি বিমানকে এডেনে নামার অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।
সৌদি রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আল-জাবের এক্সে বলেন, ‘কয়েক সপ্তাহ ধরে এমনকি গতকাল পর্যন্ত সৌদি আরব সাউদার্ন ট্রানজিশনাল কাউন্সিলের সঙ্গে উত্তেজনা নিরসনে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছে...কিন্তু আইদারুস আল-জুবাইদির পক্ষ থেকে ক্রমাগত প্রত্যাখ্যান এবং একগুঁয়েমির সম্মুখীন হতে হয়েছে।’
বৃহস্পতিবার থেকে এডেন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ফ্লাইট চলাচল বন্ধ রয়েছে এবং শুক্রবারও তা অব্যাহত ছিল। দুই পক্ষই এই অচলাবস্থার জন্য একে অপরকে দায়ী করছে। বৃহস্পতিবার এসটিসি নিয়ন্ত্রিত পরিবহন মন্ত্রণালয় সৌদি আরবের বিরুদ্ধে বিমান অবরোধের অভিযোগ তুলে বলে, রিয়াদ এখন সব ফ্লাইটকে অতিরিক্ত তল্লাশির জন্য সৌদি আরবের ওপর দিয়ে যাওয়ার শর্ত আরোপ করেছে। তবে একটি সৌদি সূত্র এই অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছে, প্রেসিডেনশিয়াল লিডারশিপ কাউন্সিলের নেতৃত্বাধীন ইয়েমেন সরকারই সংযুক্ত আরব আমিরাতগামী ফ্লাইটগুলোকে জেদ্দায় তল্লাশির জন্য অবতরণের নির্দেশ দিয়েছে।
ইয়েমেনের প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা সাবেত আল-আহমাদি আল জাজিরাকে নিশ্চিত করেছেন, এডেন বিমানবন্দর থেকে ছেড়ে যাওয়া একটি নির্দিষ্ট রুটের ওপর এই শর্ত আরোপ করা হয়েছে। তিনি জানান, এসটিসির অর্থ পাচার রোধ করতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।