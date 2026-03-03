হোম > বিশ্ব > মধ্যপ্রাচ্য

ইরানের হামলায় মার্কিন বাহিনীর ৬৫০ জন হতাহত, দাবি আইআরজিসির

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

আইআরজিসি মুখপাত্র জেনারেল আলী মোহাম্মদ নায়েনি। ছবি: সংগৃহীত

ইরানের হামলায় দুই দিনে মার্কিন বাহিনীর ৬৫০ জনের বেশি সদস্য হতাহত হয়েছেন বলে দাবি করেছে ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি)। আজ মঙ্গলবার এ দাবি করেন আইআরজিসির মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আলী মোহাম্মদ নায়েনি।

আইআরজিসির ঘনিষ্ঠ ইরানি সংবাদমাধ্যম তাসনিম নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, আইআরজিসির মুখপাত্র বলেছেন, ইরানের প্রতিশোধমূলক ‘ট্রু প্রমিজ-৪’ অভিযানের প্রথম দুই দিনে মার্কিন সামরিক বাহিনীর ৬৫০ জনের বেশি সদস্য হতাহত হয়েছেন। ইরানি বাহিনী মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে মার্কিন ঘাঁটি ও যুদ্ধজাহাজ লক্ষ্য করে হামলা চালাচ্ছে।

আইআরজিসি মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আলী মোহাম্মদ নায়েনি বলেন, বাহরাইনে মার্কিন নৌঘাঁটি ও সামরিক সদর দপ্তরে ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন হামলাসহ প্রতিরোধের মুখে ইরানের জলসীমা থেকে মার্কিন বিমানবাহী রণতরি ইউএসএস আব্রাহাম লিংকন পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে। ইরানি বাহিনী পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন সামরিক স্থাপনায় ব্যাপক ক্ষতি করেছে।

ইরানি হামলায় প্রতি মুহূর্তে শত্রুদের জন্য নরকের দরজা আরও প্রসারিত হবে: আইআরজিসি

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আলী মোহাম্মদ নায়েনি জানান, ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন বারবার বাহরাইনে মার্কিন বাহিনীর পঞ্চম নৌবহরের সদর দপ্তরে আঘাত হেনেছে। ইরানি বাহিনী একটি গুরুত্বপূর্ণ মার্কিন সামরিক স্থাপনা লক্ষ্য করে হামলা চালালে ১৬০ জন মার্কিন সেনাসদস্য হতাহত হন। এ ছাড়া মার্কিন নৌবাহিনীর এমএসটি যুদ্ধজাহাজ ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

আইআরজিসির মুখপাত্র আরও বলেন, ইরানি নৌবাহিনী ইউএসএস আব্রাহাম লিংকনে চারটি ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে। রণতরিটি দক্ষিণ-পূর্ব ইরানের চাবাহার উপকূল থেকে ২৫০ থেকে ৩০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছিল সে সময়। হামলার পর রণতরিটি দক্ষিণ-পূর্ব ভারত মহাসাগরের দিকে সরে যেতে বাধ্য হয়।

সম্পর্কিত

ইরানের বিরুদ্ধে হামলায় ভূখণ্ড ব্যবহার করতে দেব না: আরব আমিরাত

এবার বন্ধ হলো বৈরুতে মার্কিন দূতাবাস

ইরানি হামলা চলতে থাকলে খুব শিগগির বিপদ বাড়বে উপসাগরীয় দেশগুলোর

ইরান যুদ্ধ ঘিরে ‘প্রজন্মের সবচেয়ে বড়’ শরণার্থী সংকটের আশঙ্কা

ইরানের হামলা ঠেকাতে হিমশিম, দ্রুত ফুরিয়ে আসছে মার্কিন মিত্রদের ইন্টারসেপ্টর

ইরানি হামলায় প্রতি মুহূর্তে শত্রুদের জন্য নরকের দরজা আরও প্রসারিত হবে: আইআরজিসি

উপসাগরীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় রাডার ধ্বংসের দাবি ইরানের

বেঁচে আছেন খামেনির ছেলে মোজতাবা

সৌদি আরবে এবার আরেক কূটনৈতিক স্থাপনায় হামলার শঙ্কায় যুক্তরাষ্ট্র

বিশ্বজুড়ে ব্যারেলপ্রতি তেলের দাম ১২০ ডলার হয়ে যেতে পারে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা