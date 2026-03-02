হোম > বিশ্ব > মধ্যপ্রাচ্য

মাটির নিচে ড্রোনের বিশাল মজুত, ভিডিও প্রকাশ ইরানের

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

ইরানের মাটির গভীরে অবস্থিত একটি সুরক্ষিত বাংকারে বিপুল পরিমাণ ড্রোন বা চালকবিহীন যুদ্ধবিমানের মজুত থাকার দাবি করেছে দেশটির রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম। আজ সোমবার (২ মার্চ) আইআরজিসি ঘনিষ্ঠ সংবাদ সংস্থা ফার্স নিউজ এজেন্সি এই চাঞ্চল্যকর ভিডিওটি প্রকাশ করে।

ফার্স নিউজ প্রকাশিত ফুটেজে দেখা যায়, একটি বিশাল আন্ডারগ্রাউন্ড টানেলে সারি সারি ড্রোন রকেট লঞ্চারের ওপর বসানো রয়েছে। বাংকারের দেয়ালগুলো ইরানের জাতীয় পতাকা এবং সম্প্রতি প্রয়াত দেশটির সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির ছবিতে সাজানো। ভিডিওতে ড্রোনের এই বিশাল সম্ভারকে ইরানের সামরিক শক্তির অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

ইরানের গোপন ‘ক্ষেপণাস্ত্র শহর’ এবং আরও যা যা আছে

প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকদের মতে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সাম্প্রতিক হামলার পর এই ভিডিও প্রকাশ করার মাধ্যমে ইরান বিশ্বকে তাদের পাল্টা আঘাত হানার সক্ষমতা দেখাতে চাইছে। বিশেষ করে খামেনির মৃত্যুর পর নেতৃত্বের এই সংকটময় মুহূর্তে সামরিক বাহিনীর মনোবল চাঙা রাখা এবং বাইরের শত্রুর জন্য সতর্কবার্তা হিসেবে এই ভিডিওকে দেখা হচ্ছে।

বাংকারটি ঠিক কোথায় অবস্থিত, তা নিরাপত্তার স্বার্থে প্রকাশ করা হয়নি। তবে ধারণা করা হচ্ছে, এটি ইরানের এমন কোনো পাহাড়ি অঞ্চলে অবস্থিত যেখানে প্রচলিত বিমান হামলা চালানো অত্যন্ত কঠিন।

