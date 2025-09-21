হোম > বিশ্ব > লাতিন আমেরিকা

এবার পেরুতে জেন-জি বিক্ষোভ, সংঘর্ষ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

পেরুতে এবার সরকারবিরোধী বিক্ষোভে নেমেছে তরুণ প্রজন্ম। ছবি: এএফপি

নেপাল, ইন্দোনেশিয়ার পর এবার লাতিন আমেরিকার দেশ পেরুর রাজধানী লিমায় গতকাল শনিবার সরকারবিরোধী কয়েক শ বিক্ষোভকারীর সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়েছে। বিক্ষোভকারীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে পাথর ও লাঠি ছোড়ে। অপর দিকে, পুলিশ তাদের ওপর টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে। বার্তা সংস্থা এএফপির প্রতিবেদনে বিষয়টি উঠে এসেছে।

খবরে বলা হয়েছে, ‘জেনারেশন জেড’ নামে এক যুব সংগঠন এ বিক্ষোভের ডাক দেয়। সাম্প্রতিক সময়ে পেরুতে সংঘটিত গোষ্ঠীগত অপরাধ, সরকারি দুর্নীতি এবং নতুন পেনশন সংস্কারের বিরুদ্ধে সামাজিক অস্থিরতা বাড়ছে। সেই প্রেক্ষাপটেই এ আন্দোলন শুরু হয়েছে।

বিক্ষোভে অংশ নেওয়া ৫৪ বছর বয়সী গ্লাদিস বলেন, ‘আজকের দিনে গণতন্ত্র আগের চেয়ে কমে গেছে। পরিস্থিতি আরও খারাপ হচ্ছে...ভয়, চাঁদাবাজি আর জুলুমের কারণে।’ তিনি নিজের নামের শেষাংশ প্রকাশ করতে অস্বীকৃতি জানান।

শহরের কেন্দ্রস্থলে প্রায় ৫০০ মানুষ জড়ো হয়েছিলেন। সেখানে ছিল কড়া পুলিশ মোতায়েন। বিক্ষোভকারী সেলেন আমাসিফুয়েন বলেন, পার্লামেন্ট কংগ্রেসের কোনো বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। জনগণের সমর্থনও নেই...তারা এ দেশে ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে।

আন্দোলন চলাকালে পার্লামেন্ট ও নির্বাহী ভবনের দিকে এগোনোর চেষ্টা করলে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ বেধে যায়। স্থানীয় রেডিও স্টেশন এক্সিতোসা জানিয়েছে, তাদের এক প্রতিবেদক ও একজন ক্যামেরাপারসন পুলিশের ছররা গুলির আঘাতে আহত হয়েছেন। পুলিশের দাবি, অন্তত তিনজন কর্মকর্তা আহত হয়েছেন।

সাম্প্রতিক সময়ে প্রেসিডেন্ট দিনা বলুয়ার্তের জনপ্রিয়তা হ্রাস পাচ্ছে। তাঁর মেয়াদ শেষ হবে আগামী বছর। চাঁদাবাজি ও সংঘটিত অপরাধ বৃদ্ধির মধ্যেই এ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বেশ কয়েকটি জনমত জরিপে দেখা গেছে, সরকার ও রক্ষণশীল সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেসকে অনেকেই দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখছে।

গত সপ্তাহে পেরুর পার্লামেন্ট কংগ্রেস নতুন একটি আইন পাস করেছে। এতে বলা হয়েছে, তরুণদের বাধ্যতামূলকভাবে একটি বেসরকারি পেনশন তহবিলে যুক্ত হতে হবে। অথচ এ সময় অনেক তরুণ-তরুণী অনিশ্চিত কর্মসংস্থানের মধ্যে রয়েছেন।

