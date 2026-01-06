ভেনেজুয়েলায় অরক্ষিত হয়ে পড়েছে চীনা প্রযুক্তিগত অবকাঠামো

ভেনেজুয়েলায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে বিচারের জন্য নিউইয়র্কে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর, দেশটিতে নিজেদের স্যাটেলাইট ট্র্যাকিং স্টেশন ও অন্যান্য স্পর্শকাতর প্রযুক্তিগত অবকাঠামো হারানোর ঝুঁকিতে পড়েছে চীন। হংকংভিত্তিক ইংরেজি দৈনিক সাউথ চায় মর্নিং পোস্টের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
স্যাটেলাইট গ্রাউন্ড স্টেশন থেকে শুরু করে তেলক্ষেত্র পরিচালনার সিস্টেম এবং টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক—বেইজিংয়ের এসব সম্পদের ভবিষ্যৎ এখন সংকটের মুখে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, ওয়াশিংটন এখন ভেনেজুয়েলা ‘পরিচালনা’ করবে এবং বিশ্বের বৃহত্তম খনিজ তেলের মজুত থাকা এই দেশটির ‘তেল অবকাঠামো মেরামত’ করবে।
ভেনেজুয়েলার আরাগুয়ার বারবাকুয়াসে অবস্থিত ক্যাপ্টেন ম্যানুয়েল রিওস বিমানঘাঁটির এল সোম্ব্রেরো ট্র্যাকিং স্টেশন এবং বলিভার রাজ্যের লুয়েপায় অবস্থিত এর ব্যাকআপ স্টেশনটি ভেনেজুয়েলার একমাত্র সক্রিয় রিমোট সেন্সিং স্যাটেলাইটকে সহায়তা প্রদান করে। চীনের হাতেগোনা কয়েকটি বিদেশের গ্রাউন্ড ফ্যাসিলিটির মধ্যে এটি অন্যতম।
চীনের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন চায়না গ্রেট ওয়াল ইন্ডাস্ট্রি করপোরেশন নির্মিত এই স্টেশনগুলো ‘ভিআরএসএস–২’ নামক একটি বেসামরিক পর্যবেক্ষণ স্যাটেলাইটের টেলিমেট্রি, ট্র্যাকিং এবং কমান্ড অপারেশন পরিচালনা করে। চীন ২০১৭ সালে ভেনেজুয়েলার জন্য এই স্যাটেলাইটটি তৈরি ও উৎক্ষেপণ করেছিল।
যদিও এটি ভেনেজুয়েলার অভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের জন্য তৈরি করা হয়েছিল, তবে চীনের বিস্তৃত স্যাটেলাইট ট্র্যাকিং এবং ডেটা রিলে প্রচেষ্টাতেও এই স্টেশনগুলো সহায়তা করতে পারে। বিশেষ করে যখন ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার কারণে বেইজিং তাদের মহাকাশ উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণে বিদেশের মাটিতে গ্রাউন্ড অবকাঠামো নিশ্চিতে বাধার সম্মুখীন হচ্ছে।
চীন ভেনেজুয়েলার বৃহত্তম বিদেশি বিনিয়োগকারী এবং তাদের তেলের অন্যতম প্রধান ক্রেতা। দেশটির পেট্রোলিয়াম খাতে চীনের গভীর পদচারণা এখন বিপন্ন হতে পারে। ২০১৪ সালের চায়না ন্যাশনাল পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের প্যাম্ফলেট অনুযায়ী, চীনা প্রকৌশলীরা ভেনেজুয়েলার পুরোনো তেলক্ষেত্রগুলোকে আধুনিক ড্রিলিং রিগ, ওয়াটারফ্লাডিং সিস্টেম এবং রিফাইনারি আপগ্রেডের মাধ্যমে সংস্কার করতে সহায়তা করেছিলেন, যা কিছু কিছু এলাকায় উৎপাদন আট গুণ পর্যন্ত বাড়িয়েছিল।
প্যাম্ফলেটটিতে আরও বলা হয়, দুর্গম রেইনফরেস্ট এলাকায় চীনা দলগুলো নিরাপত্তা এবং পরিবেশগত প্রটোকল বাস্তবায়ন করেছিল, যার ফলে তারা পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ অপারেশনের জন্য ভেনেজুয়েলার জাতীয় ‘গ্রিন রিগ’ পুরস্কার অর্জন করেছিল।
গত রোববার মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বলেন, আমেরিকার ভেনেজুয়েলার তেলের প্রয়োজন নেই, তবে তারা ‘আমেরিকার শত্রুদের এই সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করতে দেবে না।’ তাঁর এই বক্তব্যকে বেইজিং ‘স্পষ্টতই চীন ও রাশিয়ার প্রতি একটি ইঙ্গিত’ বলে মনে করছে।
ভেনেজুয়েলায় চীনের টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্কগুলোও এখন অরক্ষিত। হুয়াওয়ে এবং জেডটিই-এর মতো কোম্পানিগুলো, যারা দেশটির কোর ডিজিটাল সিস্টেম—৪জি কভারেজ এবং মোবাইল ফোন অ্যাসেম্বলি থেকে শুরু করে সাইবার নিরাপত্তা টুল তৈরিতে সহায়তা করেছে—তারা এখন মার্কিনপন্থী সরকারের অধীনে সম্ভাব্য চুক্তি বাতিল, নিষেধাজ্ঞা বা সীমাবদ্ধতার মুখে পড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
হুয়াওয়ে ১৯৯৯ সালে ভেনেজুয়েলায় তাদের কার্যক্রম শুরু করে। দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে তারা রাষ্ট্রীয় টেলিকম অপারেটর সিএএনটিভির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে এবং জাতীয় অবকাঠামোর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ এবং রাষ্ট্রীয় চুক্তির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা এই অংশীদারত্বগুলো এখন দ্রুত ভেঙে যেতে পারে।
শনিবার ভোরে মার্কিন বাহিনী মাদুরো এবং তাঁর স্ত্রীকে আটক করার পর, ভেনেজুয়েলার সুপ্রিম কোর্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট দেলসি রদ্রিগুয়েজকে দেশটির অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে মনোনীত করে। সোমবার তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করেন। একই দিনে, মাদুরো এবং তাঁর স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেস ম্যানহাটন ফেডারেল আদালতে প্রথমবারের মতো হাজিরা দেন। মাদুরো আদালতকে বলেন, তিনি ‘নির্দোষ’ এবং ‘এখনো তাঁর দেশের প্রেসিডেন্ট।’