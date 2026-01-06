হোম > বিশ্ব > লাতিন আমেরিকা

ভেনেজুয়েলায় ট্রাম্পের পদক্ষেপ মানবতার পথে বড় অগ্রগতি: মাচাদো

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ভেনেজুয়েলার বিরোধী দলের নেত্রী মারিয়া কোরিনা মাচাদো। ছবি: সংগৃহীত

ভেনেজুয়েলায় নজিরবিহীন অভিযান চালিয়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরো ও তাঁর স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে অপহরণের ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন মারিয়া কোরিনা মাচাদো। শান্তিতে নোবেলজয়ী ভেনেজুয়েলার বিরোধী দলের এই নেত্রী ট্রাম্পের পদক্ষেপকে ‘মানবতা ও স্বাধীনতার পথে বড় অগগ্রতি’ হিসেবে অভিহিত করেছেন।

ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট মাদুরোকে স্ত্রীসহ গত শনিবার ভোরে রাজধানী কারাকাস থেকে যুক্তরাষ্ট্রে তুলে নিয়ে যাওয়ার পর তাঁদের নিউইয়র্কের ব্রুকলিনে একটি আটককেন্দ্রে রাখা হয়। মাদক পাচার ও অস্ত্র-সংক্রান্ত অভিযোগে দুই দিন পর তাঁদের নিউইয়র্কের একটি আদালতে হাজির করা হয়। শুনানিতে মাদুরো নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন।

এদিকে আজ মঙ্গলবার মাদুরোর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও ভেনেজুয়েলার ভাইস প্রেসিডেন্ট দেলসি রদ্রিগেজ দেশটির অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন।

এই ঘটনায় প্রতিক্রিয়া জানিয়ে মাচাদো ফক্স নিউজকে বলেন, নতুন অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট দেলসি রদ্রিগেজ, যিনি মাদুরোর ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তাঁকে ‘বিশ্বাস করা যায় না’।

মাচাদো যখন এই মন্তব্য করেন, তার কিছুক্ষণ আগেই নিউইয়র্কের ওই আদালতে মাদুরো তাঁর বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের আনা মাদক পাচার ও অস্ত্র-সংক্রান্ত বিভিন্ন অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন। ৩০ মিনিটের শুনানিতে মাদুরো নিজেকে ‘অপহৃত প্রেসিডেন্ট’ এবং ‘যুদ্ধবন্দী’ দাবি করেন এবং ঘোষণা দেন, তিনি এখনো ভেনেজুয়েলার ‘বৈধ প্রেসিডেন্ট’।

তথ্যসূত্র: বিবিসি

