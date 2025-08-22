কলম্বিয়ায় গাড়ি বিস্ফোরণ ও হেলিকপ্টারে ড্রোন হামলা, পুলিশসহ ১৮ নিহত

কলম্বিয়ায় পৃথক দুই হামলায় অন্তত ১৮ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অর্ধশত মানুষ। কর্তৃপক্ষ এ হামলার জন্য বিপ্লবী সশস্ত্র গোষ্ঠী ফার্ক-এর ভিন্নমতাবলম্বী অংশ এবং কুখ্যাত মাদক কার্টেল গালফ ক্ল্যানকে দায়ী করেছে।
গতকাল বৃহস্পতিবার দেশটির তৃতীয় বৃহত্তম শহর কালিতে কলম্বিয়ান এয়ারোস্পেস ফোর্সের কাছে বিস্ফোরকবোঝাই একটি গাড়ি বিস্ফোরিত হয়। মেয়র কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, এতে ছয়জন নিহত এবং অন্তত ৭১ জন আহত হয়েছেন।
কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আটক এক সন্দেহভাজনের ছবি প্রকাশ করে জানান, ওই ব্যক্তি ফার্ক ভিন্নমতাবলম্বীদের সংগঠন ইএমসি (এসটাডো মেয়র সেন্ট্রাল)-এর সদস্য এবং মাদক কারবারিদের অধীনে কাজ করে।
এর কয়েক ঘণ্টা আগে অ্যান্টিওকিয়া বিভাগের আমালফি এলাকায় কোকা চাষ ধ্বংসের অভিযানে নিয়োজিত জাতীয় পুলিশের একটি ব্ল্যাক হক হেলিকপ্টার ড্রোন হামলায় ভূপাতিত হয়। এতে ১২ জন পুলিশ সদস্য নিহত হন।
অ্যান্টিওকিয়ার গভর্নর আন্দ্রেস জুলিয়ান জানান, হেলিকপ্টারটি কোকা খেতের ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় ড্রোন হামলার শিকার হয়। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, হামলার ফলে হেলিকপ্টারে আগুন ধরে যায়।
পেত্রো প্রাথমিকভাবে হেলিকপ্টার হামলার জন্য দেশের সবচেয়ে বড় সক্রিয় মাদক কার্টেল ‘গালফ ক্ল্যান’কে দায়ী করেন। গালফ ক্ল্যানের একটি কোকেন চালান জব্দ করার প্রতিশোধ হিসেবে হেলিকপ্টারটিকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল বলে দাবি করেন তিনি।
জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধ দপ্তরের (ইউএনওডিসি) সর্বশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কলম্বিয়ায় কোকা পাতার চাষ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২৩ সালে আবাদি জমি রেকর্ড ২ লাখ ৫৩ হাজার হেক্টরে (প্রায় ৬ লাখ ২৫ হাজার একর) পৌঁছায়। কোকা পাতা হলো কোকেন তৈরির মূল উপাদান।
প্রেসিডেন্ট পেত্রো পরে ঘোষণা দেন, তিনি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উদ্যোগ নেবেন যাতে গালফ ক্ল্যান ও ফার্ক ভিন্নমতাবলম্বীদের ‘সন্ত্রাসী’ ঘোষণা করে বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যায়।
প্রেসিডেন্ট পেত্রো হামলার নিন্দা জানিয়ে বলেন, ২০১৬ সালে স্বাক্ষরিত শান্তিচুক্তি মানতে অস্বীকৃতি জানানো ফার্কের ভিন্নমতাবলম্বী অংশগুলোই এই হামলার জন্য দায়ী। ওই শান্তিচুক্তির মাধ্যমে দীর্ঘস্থায়ী গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটানো হয়েছিল, যে সংঘাতে ইতোমধ্যে সাড়ে চার লাখের বেশি মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে।