যুক্তরাষ্ট্রকে ‘সহযোগিতার’ ঘোষণা ভেনেজুয়েলার অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্টের

লাতিন আমেরিকার দেশ ভেনেজুয়েলার ভাইস প্রেসিডেন্ট দেলসি রদ্রিগুয়েজ দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে যুক্তরাষ্ট্র অপহরণ করার পর দেশটির সুপ্রিম কোর্টের আদেশে অন্তর্বর্তী প্রধান হিসেবে মনোনীত হয়েছেন। এর পরপরই তিনি যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্ববাসীর উদ্দেশে একটি বার্তা প্রকাশ করেছেন। সেখানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ‘সহযোগিতা’ করার ইঙ্গিতও দিয়েছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রয়োজনে আবারও ভেনেজুয়েলায় হামলার হুমকি দেওয়ার পর এই বার্তা এল।
কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল–জাজিরার খবরে বলা হয়েছে, নিজের ভেরিফায়েড ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে দেলসি রদ্রিগুয়েজ লেখেন, ‘ভেনেজুয়েলা শান্তি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রতি তার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করছে। আমাদের দেশ বাহ্যিক হুমকি ছাড়া, পারস্পরিক সম্মান ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পরিবেশে বসবাস করতে চায়। আমরা বিশ্বাস করি, বৈশ্বিক শান্তি গড়ে ওঠে প্রতিটি দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি নিশ্চিত করার মাধ্যমেই।’
এরপর তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আরও সমঝোতামূলক সুরে বলেন, ‘আমরা যুক্তরাষ্ট্র ও ভেনেজুয়েলার মধ্যে এবং ভেনেজুয়েলা ও এই অঞ্চলের অন্যান্য দেশের মধ্যে, সার্বভৌম সমতা ও অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার নীতির ভিত্তিতে ভারসাম্যপূর্ণ ও সম্মানজনক আন্তর্জাতিক সম্পর্কের দিকে এগিয়ে যাওয়াকে অগ্রাধিকার দিচ্ছি। এই নীতিগুলোই বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে আমাদের কূটনীতিকে পরিচালিত করে।’
দেলসি আরও লেখেন, ‘আমরা যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে আন্তর্জাতিক আইনের কাঠামোর মধ্যে পারস্পরিক উন্নয়নমুখী সহযোগিতার একটি এজেন্ডায় আমাদের সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানাই, যাতে টেকসই সাম্প্রদায়িক সহাবস্থান জোরদার করা যায়।’
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সরাসরি উদ্দেশ করে তিনি বলেন, ভেনেজুয়েলার জনগণ এবং সমগ্র লাতিন আমেরিকা অঞ্চল ‘যুদ্ধ নয়, শান্তি ও সংলাপের অধিকারী।’ তিনি বলেন, ‘ভেনেজুয়েলার শান্তি, উন্নয়ন, সার্বভৌমত্ব এবং একটি ভবিষ্যতের অধিকার রয়েছে।’
এর আগে, ভেনেজুয়েলা বর্তমান প্রশাসকে হুমকি দেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো গ্রেপ্তার হওয়ার পর দেশটির প্রশাসনের বাকি সদস্যরা যদি পরিস্থিতি ‘ঠিকঠাক’ করার কাজে সহযোগিতা না করেন, তবে যুক্তরাষ্ট্র সেখানে আবারও সামরিক হামলা চালাতে পারে।
এয়ারফোর্স ওয়ানে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ট্রাম্পের এই মন্তব্য লাতিন আমেরিকায় মার্কিন সামরিক হস্তক্ষেপের সম্ভাবনাকে আরও বাড়িয়ে দিল। সেই সঙ্গে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন, যদি কলম্বিয়া এবং মেক্সিকো যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ মাদকের প্রবাহ না কমায়, তবে দেশ দুটিকেও সামরিক পদক্ষেপের মুখোমুখি হতে হতে পারে। ট্রাম্প বলেন, ‘অপারেশন কলম্বিয়া—আমার কাছে ভালোই মনে হচ্ছে।’ ভেনেজুয়েলার ঘনিষ্ঠ মিত্র কিউবা সম্পর্কে তিনি বলেন, মার্কিন সামরিক পদক্ষেপ ছাড়াই দেশটি এখন ‘পতনের জন্য তৈরি’ বলে মনে হচ্ছে।
মাদুরো বর্তমানে নিউইয়র্কের একটি ডিটেনশন সেন্টারে আছেন এবং আজ সোমবার মাদক সংক্রান্ত অভিযোগে তাঁকে আদালতে তোলা হবে। দক্ষিণ আমেরিকার তেলসমৃদ্ধ এই দেশটির নেতা আটক হওয়ার ঘটনা ভেনেজুয়েলার ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে। ট্রাম্প জানিয়েছেন, তাঁর প্রশাসন অবিলম্বে নির্বাচন দিয়ে নতুন সরকার বসানোর চেয়ে মাদুরো সরকারের অবশিষ্ট সদস্যদের নিয়ে মাদকপাচার বন্ধ এবং তেল শিল্পের সংস্কারের ওপর জোর দেবে।