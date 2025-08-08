হোম > বিশ্ব > ভারত

‘খাবার আনতে দেরি কেন’, বাগ্‌বিতণ্ডার জেরে নারীকে কোপালেন ডেলিভারি বয়

অনলাইন ডেস্ক

আহত বিনোদিনী রথ। ছবি: সংগৃহীত

খাবার আনতে কেন দেরি হলো, এই নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডার জেরে এক নারীকে ছুরিকাঘাত করেছেন একটি ফুড ডেলিভারি এজেন্ট। ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ভারতের ওডিশা রাজ্যের ভুবনেশ্বরে এ ঘটনা ঘটে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির তথ্য অনুযায়ী, আহত নারীর নাম বিনোদিনী রথ। তিনি শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালের নার্স হিসেবে কর্মরত। বিনোদিনী রথ অনলাইনে খাবার অর্ডার করেছিলেন। কিন্তু খাবার আসতে অনেক দেরি হয়। যখন ডেলিভারি এজেন্ট তপন দাস ওরফে মিতু খাবার নিয়ে পৌঁছান, তখন বিনোদিনী তাঁকে দেরি হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করেন।

এ নিয়ে দু’জনের মধ্যে কথা-কাটাকাটি শুরু হয়। একপর্যায়ে ডেলিভারি এজেন্ট ক্ষিপ্ত হয়ে একটি ধারালো অস্ত্র দিয়ে বিনোদিনীর ওপর হামলা চালান। এতে বিনোদিনী ঘাড়, মাথা, হাত এবং পায়ে গুরুতর আঘাত পান। আশপাশের লোকজন দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি করেন।

ঘটনার পরপরই পুলিশ অভিযুক্ত ডেলিভারি এজেন্টকে ঘটনাস্থল থেকে গ্রেপ্তার করে এবং তাঁর কাছ থেকে হামলার কাজে ব্যবহৃত ধারালো অস্ত্রটি জব্দ করে। প্রাথমিক মেডিকেল পরীক্ষায় জানা গেছে, হামলার সময় ওই ডেলিভারি এজেন্ট নেশাগ্রস্ত ছিলেন। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

