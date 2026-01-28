হোম > বিশ্ব > ভারত

বিমান বিধ্বস্ত: ভারতে উপমুখ্যমন্ত্রীসহ নিহত ৫

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

নির্বাচনী প্রচারণায় যাচ্ছিলেন অজিত পাওয়ার। ছবি: সংগৃহীত

বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী, এনসিপির প্রধান অজিত পাওয়ার। মুম্বাই থেকে বারামতী যাওয়ার পথে তাঁকে বহনকারী উড়োজাহাজটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। এই দুর্ঘটনায় অজিত পাওয়ারের পাশাপাশি দুই পাইলট এবং তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তাকর্মীসহ মোট পাঁচজন প্রাণ হারিয়েছেন।

এনডিটিভির খবরে বলা হয়েছে, আজ বুধবার সকাল ৮টা নাগাদ মুম্বাই থেকে একটি ছোট উড়োজাহাজে করে বারামতীর উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন অজিত পাওয়ার। আকাশপথের এক ঘণ্টার যাত্রা শেষে বারামতী বিমানবন্দরে অবতরণের ঠিক আগমুহূর্তে উড়োজাহাজটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আছড়ে পড়ে। সামনেই স্থানীয় নির্বাচন, আর সেই প্রচারের উদ্দেশ্যে আজ বারামতীতে পাওয়ারের চারটি গুরুত্বপূর্ণ জনসভা করার কথা ছিল।

দুর্ঘটনাস্থলের বিভিন্ন ভিডিও ও ছবিতে দেখা গেছে, উড়োজাহাজের ধ্বংসাবশেষ থেকে দাউ দাউ করে আগুন ও ধোঁয়া বেরোচ্ছে। স্থানীয় প্রশাসন ও উদ্ধারকারী দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে। আহত ব্যক্তিদের নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও কাউকেই বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

ডাইরেক্টরেট জেনারেল অব সিভিল এভিয়েশনের (ডিজিসিএ) পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, উড়োজাহাজে থাকা পাঁচজন আরোহীর কেউই বেঁচে নেই। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানের জন্য উচ্চপর্যায়ের তদন্ত শুরু করা হয়েছে। এই ঘটনায় মহারাষ্ট্র তথা ভারতের রাজনৈতিক মহলে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এই অপূরণীয় ক্ষতিতে শোক প্রকাশ করেছেন।

