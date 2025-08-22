হোম > বিশ্ব > ভারত

ত্রিপুরায় বিজিবি সদস্যকে আটকের খবর ভারতীয় গণমাধ্যমে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

বৃহস্পতিবার বিকেলে বিজিবি সদস্য ত্রিপুরায় ১০০ মিটার ভেতরে প্রবেশ করেন বলে দাবি বিএসএফের। ছবি: সংগৃহীত

ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত অতিক্রম করে অনুপ্রবেশের অভিযোগে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর এক সদস্যকে আটক করা হয়েছে বলে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে খবর এসেছে। এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অনুপ্রবেশের দায়ে ওই বিজিবি সদস্যকে আটক করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

বিএসএফ সূত্রের বরাত দিয়ে এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে ত্রিপুরার সিপাহীজলা জেলার মধুপুর থানার অন্তর্গত কামথানা গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। আটককৃত বিজিবি সদস্যের নাম মোহাম্মদ মিরাজ ইসলাম, তিনি বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) ৬০ তম ব্যাটালিয়নের জওয়ান এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার মাদলা পোস্টে কর্মরত।

সূত্রের বরাতে আরও জানানো হয়, মিরাজ অন্য একজন বিজিবি জওয়ানের সঙ্গে সীমান্ত গেট নম্বর ১৩৬-১৩৭ দিয়ে প্রায় ১০০ মিটার ভারতের অভ্যন্তরে একটি চা বাগানে ঢুকে পড়েছিলেন। ভারতীয় ভূখণ্ডে তাঁদের গতিবিধি লক্ষ্য করে বিএসএফ কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং মিরাজকে আটক করে। মিরাজের সঙ্গী বাংলাদেশের দিকে চলে যেতে সক্ষম হন।

আটকের পর মিরাজকে কামথানা বিএসএফ ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং সেখানে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। বিএসএফ কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে ভারতীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, আটককৃত বিজিবি সদস্যের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

এই ঘটনার পরপরই বিএসএফ এবং বিজিবির কমান্ড্যান্টদের মধ্যে জরুরি টেলিফোন যোগাযোগ হয়েছে। দুই বাহিনীর মধ্যে একটি পতাকা বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। আজ শুক্রবার এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সম্পর্কিত

বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশের অজুহাতে আসামে আধার কার্ড বিতরণ বন্ধ করল বিজেপি সরকার

আমাদের আদর্শগত শত্রু বিজেপি, রাজনৈতিক শত্রু ডিএমকে: থালাপতি বিজয়

মুম্বাইয়ে ২০০৫ সালের বন্যার আতঙ্ক, ২৪ ঘণ্টায় রেকর্ড ৯৪৪ মিলিমিটার বৃষ্টি

বাংলা বলায় কলকাতার মার্কেটে ছুরি, বন্দুকের বাঁট ও হকিস্টিক নিয়ে ছাত্রদের ওপর হামলা

স্ত্রীকে হতে হবে নোরা ফাতেহির মতো, না খাইয়ে রেখে তিন ঘণ্টা করে ব্যায়াম করান স্বামী

‘কথিত আওয়ামী লীগ সদস্যদের’ বাংলাদেশবিরোধী তৎপরতার বিষয়ে ভারত অবহিত নয়: মুখপাত্র

মৃত্যুর পরও বিষ ছড়ায় পরিচিত কয়েক প্রজাতির সাপ, গবেষণায় চাঞ্চল্যকর তথ্য

৩০ দিন আটক থাকলেই পদ হারাবেন এমপি-মন্ত্রী—বিল নিয়ে ভারতে উত্তেজনা

মুম্বাইয়ে ভারী বর্ষণে ৪ দিনে ২১ প্রাণহানি, রেড অ্যালার্ট জারি

প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, শিক্ষিকাকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা স্কুলছাত্রের
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা