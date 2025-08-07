হোম > বিশ্ব > ভারত

শুল্ক নিয়ে উত্তেজনার মাঝে পুতিনের সঙ্গে দেখা করলেন অজিত দোভাল

অনলাইন ডেস্ক

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল। ছবি: ক্রেমলিনের প্রেস সার্ভিস

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নতুন শুল্ক আরোপের জেরে যখন ভারত-মার্কিন সম্পর্কে উত্তেজনা চলছে, ঠিক সেই সময়েই ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল মস্কোতে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা আরআইএ ক্রেমলিনের প্রেস সার্ভিসের বরাত দিয়ে এই খবরটি নিশ্চিত করেছে।

গতকাল বুধবার ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারত থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেন, যার ফলে মোট শুল্কের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ৫০ শতাংশে। এর মাত্র এক দিন পরই এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মস্কোর এই বৈঠকে দুই দেশই তাদের কৌশলগত অংশীদারত্বের প্রতি পুনরায় প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে।

ট্রাম্পের নতুন শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত আগামী ২১ দিনের মধ্যে দুই ধাপে কার্যকর হবে। ইতিমধ্যেই ভারত এর বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এই শুল্ককে ‘অন্যায়, অযৌক্তিক ও অগ্রহণযোগ্য’ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি সতর্ক করে বলেছেন, ভারত তার অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য ‘সব ধরনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ’ নেবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও আজ বৃহস্পতিবার এক অনুষ্ঠানে সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রের নাম না নিয়ে বলেন, ‘ভারত বাইরের চাপে মাথা নত করবে না, এমনকি এর জন্য বড় ধরনের মূল্য দিতে হলেও।’

এই বৈঠকের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল পুতিনের আসন্ন ভারত সফর। অজিত দোভাল নিশ্চিত করেছেন, প্রেসিডেন্ট পুতিন এই বছরের শেষের দিকে ভারত সফর করবেন এবং সফরের তারিখ চূড়ান্ত করা হচ্ছে। রুশ নিরাপত্তা পরিষদের সচিব সের্গেই শোইগুর সঙ্গে এক পৃথক বৈঠকে দোভাল বলেন, ভারত এই সফরের জন্য উত্তেজিত ও আনন্দিত। তিনি বলেন, পুতিনের এই সফর দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি ‘মাইলফলক’ হবে।

প্রসঙ্গত, ২০২২ সালে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর এটিই হবে পুতিনের প্রথম ভারত সফর।

ভারত সফরে আসছেন পুতিন, সম্ভাব্য তারিখ আগস্টের শেষভাগ
