‘বাঙালি হেনস্তা’ নিয়ে বিধানসভায় উত্তেজনা, বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ সাসপেন্ড

ফের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় চরম অস্থিরতা। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে কেন সাসপেন্ড করা হলো—এ প্রশ্ন তুলে বিধানসভার বাইরে বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য চলাকালে বিজেপি বিধায়কেরা একযোগে স্লোগান দিতে শুরু করেন। এ সময় সরকারপক্ষ থেকে পাল্টা স্লোগান ওঠে। দুই পক্ষই একে অপরকে ‘চোর’ বলে কটাক্ষ করতে থাকে।
স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার বিরোধীদের অনুরোধ করেন মর্যাদা রক্ষা করতে এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখতে।
এ সময় শঙ্কর ঘোষ আসনে দাঁড়িয়ে শুভেন্দু অধিকারীকে কেন সারা অধিবেশনের জন্য সাসপেন্ড করা হলো, সে প্রশ্ন তোলেন। নির্দেশ অমান্য করে নিজের আসনে শুয়ে পড়েন তিনি এবং প্রতিবাদ জানান।
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রায় সাত-আটজন মার্শাল বিধায়কের কাছে এগিয়ে যান এবং তাঁকে টেনেহিঁচড়ে সভা থেকে বের করে দেন। এ সময় বিজেপি বিধায়ক ও বিধানসভার নিরাপত্তারক্ষীদের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনাও ঘটে।
বিজেপি বিধায়কেরা শঙ্কর ঘোষকে ঘিরে স্লোগান তুলতে থাকেন এবং মার্শালদের বাধা দেন। পরে শঙ্কর ঘোষকে সভার বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। এ দিন বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পালকেও সাসপেন্ড করা হয়েছে।
বিশেষ অধিবেশনে ‘বাঙালি হেনস্তার প্রতিবাদ’ নিয়ে বিজেপি আগেই প্রশ্নোত্তর পর্ব বয়কট করেছিল। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য চলাকালে তাঁরা ‘ভোট চোর’, ‘গদি চোর’ স্লোগানে সরকারপক্ষকে আক্রমণ করেন।
পাল্টা মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় বিজেপিকে আক্রমণ করে বলেন, এরা বাংলাবিরোধী, বাংলার ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর অত্যাচার করে। বিজেপি দেশের লজ্জা। বাংলার ওপর অত্যাচার করলে একে একে সবকটা হারবে।
মুখ্যমন্ত্রী আরও অভিযোগ করেন, বিজেপি বিধায়কেরা সংসদীয় নিয়ম ভঙ্গ করছেন এবং বিধানসভায় কাগজ ছুড়ে মারছেন, যা সম্পূর্ণ অনৈতিক।
নিজের দলের বিধায়কদের উদ্দেশে মমতা বলেন, ‘ওরা যখন চিৎকার করবে, তখন তোমরাও প্রতিবাদে সরব হবে।’
ঘটনার জেরে অধিবেশন একসময় স্থগিত করতে হয়।