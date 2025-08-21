হোম > বিশ্ব > ভারত

বাংলা বলায় কলকাতার মার্কেটে ছুরি, বন্দুকের বাঁট ও হকিস্টিক নিয়ে ছাত্রদের ওপর হামলা

কলকাতা প্রতিনিধি  

এ হামলায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারমাইকেল হোস্টেলের অন্তত দশজন ছাত্র আহত হয়েছেন। ছবি: সংগৃহীত

কলকাতার হৃদয়ে ঘটে গেল এক ভয়াবহ ঘটনা। বাংলায় কথা বলার কারণে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারমাইকেল হোস্টেলের কয়েকজন ছাত্রকে নির্মমভাবে মারধর করা হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, শিয়ালদহের শিশির মার্কেটের কিছু ব্যবসায়ী প্রথমে তাঁদের ‘বাংলাদেশি’ বলে অপমান করেন এবং পরে দল বেঁধে ছুরি, বন্দুকের বাঁট ও হকিস্টিক দিয়ে তাঁদের ওপর হামলা চালান। এ হামলায় অন্তত ১০ জন ছাত্র আহত হয়েছেন, যাঁদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

আহত শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেছেন, শুধু বাংলায় কথা বলার কারণে তাঁদের লক্ষ্যবস্তু করা হয়। হামলার পর রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

এ ঘটনার প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে ওঠে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর। ছাত্ররা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে মুচিপাড়া থানার সামনে বিক্ষোভ করেন। রাতেই থানায় লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ইতিমধ্যে দুজনকে আটক করা হয়েছে এবং তদন্ত শুরু হয়েছে।

প্রসঙ্গত, সাম্প্রতিক সময়ে বিজেপিশাসিত বিভিন্ন রাজ্যে বাংলা ভাষাভাষীদের ‘অবৈধ অনুপ্রবেশকারী’ সন্দেহে হয়রানির অভিযোগ বারবার সামনে আসছে। এবার সে ধরনের ঘটনার ঢেউ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ওপর আঘাত হানল।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন এবং দোষীদের দ্রুত শাস্তির আশ্বাস দিয়েছেন।

সম্পর্কিত

মুম্বাইয়ে ২০০৫ সালের বন্যার আতঙ্ক, ২৪ ঘণ্টায় রেকর্ড ৯৪৪ মিলিমিটার বৃষ্টি

স্ত্রীকে হতে হবে নোরা ফাতেহির মতো, না খাইয়ে রেখে তিন ঘণ্টা করে ব্যায়াম করান স্বামী

‘কথিত আওয়ামী লীগ সদস্যদের’ বাংলাদেশবিরোধী তৎপরতার বিষয়ে ভারত অবহিত নয়: মুখপাত্র

মৃত্যুর পরও বিষ ছড়ায় পরিচিত কয়েক প্রজাতির সাপ, গবেষণায় চাঞ্চল্যকর তথ্য

৩০ দিন আটক থাকলেই পদ হারাবেন এমপি-মন্ত্রী—বিল নিয়ে ভারতে উত্তেজনা

মুম্বাইয়ে ভারী বর্ষণে ৪ দিনে ২১ প্রাণহানি, রেড অ্যালার্ট জারি

প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, শিক্ষিকাকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা স্কুলছাত্রের

গণশুনানিতে থাপ্পড় খেলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাদের যৌন সহিংসতার প্রসঙ্গ জাতিসংঘে তুললেন ভারতীয় দূত

চীন-ভারত শত্রু নয়, অংশীদার হওয়া উচিত: দিল্লিতে চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা