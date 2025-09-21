বিদেশি পণ্য বর্জনের ডাক নরেন্দ্র মোদির

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শুল্কযুদ্ধের মাঝে দেশবাসীকে বিদেশি পণ্যের ব্যবহার বন্ধ করে দেশীয় পণ্য ব্যবহারের আহ্বান জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গতকাল রোববার জাতির উদ্দেশে দেওয়া এক ভাষণে এই আহ্বান জানান তিনি। আজ থেকে ভারতে পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) কার্যকর হবে বলে জানান মোদি।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্কের তীব্র টানাপোড়েনের মাঝে দেশবাসীকে বিদেশি পণ্যের বদলে দেশীয় পণ্যের ব্যবহার বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন মোদি। পাশাপাশি আত্মনির্ভর ভারতের প্রচারে জোর দেন তিনি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি ভারতীয় আমদানি পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করার পর থেকে দেশের নাগরিকদের প্রতি ‘স্বদেশি’ বা দেশীয় পণ্যের ব্যবহার বাড়ানোর আহ্বান জানিয়ে আসছেন মোদি।
ভারতের প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) কর্মী-সমর্থকেরা ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ম্যাকডোনাল্ডস, পেপসি ও অ্যাপলের মতো জনপ্রিয় বিভিন্ন ব্র্যান্ডের পণ্য বর্জনের ডাক দিয়েছেন। ভারতের ভোক্তাদের মাঝে এসব ব্র্যান্ডের ব্যাপক জনপ্রিয়তা রয়েছে।
আজ থেকে কার্যকর হতে যাওয়া ভোক্তাদের জন্য বড় ধরনের করছাড়ের আগের দিন মোদি বলেন, ‘আমাদের প্রতিদিনের ব্যবহৃত অনেক পণ্য বিদেশি, যা আমরা জানিই না। আমাদের এগুলো থেকে মুক্ত হতে হবে।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমাদের এমন পণ্য কিনতে হবে, যা ভারতে তৈরি হয়েছে। তবে ভাষণে বিদেশি পণ্য বর্জনের কথা বললেও সুনির্দিষ্টভাবে কোনো দেশের নাম উল্লেখ করেননি নরেন্দ্র মোদি।
১৪০ কোটি জনসংখ্যার দেশ ভারতকে মার্কিন পণ্যের বিশাল বাজার হিসেবে মনে করা হয়। দেশটিতে মার্কিন বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী যুক্তরাষ্ট্রের অনলাইন খুচরা বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান অ্যামাজনের মাধ্যমেও কেনা হয়। গত কয়েক বছরে মার্কিন ব্র্যান্ডগুলো ভারতের ছোট ছোট নানা শহরেও ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়েছে।
মোদি দোকানমালিকদেরও দেশীয় পণ্য বিক্রিতে মনোযোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, এতে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হবে। গত কয়েক সপ্তাহে ভারতীয় বিভিন্ন কোম্পানি নিজেদের পণ্যের প্রচার ব্যাপক জোরদার করেছে।
ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গয়াল শিগগিরই ওয়াশিংটন সফরে যেতে পারেন বলে প্রত্যাশা করা
হচ্ছে। দুই দেশের মাঝে টানাপোড়েন হ্রাস ও বাণিজ্য সম্পর্ক উন্নয়নে এই সফরে আলোচনা হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।