হোম > বিশ্ব > ভারত

যোগী আদিত্যনাথ অনুপ্রবেশকারী, ফেরত পাঠানো হোক তাঁকে: অখিলেশ যাদব

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব ও উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ । ছবি: সংগৃহীত

উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে ‘অনুপ্রবেশকারী’ বলে কটাক্ষ করেছেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। অখিলেশ বলেন, ‘যারা এক্সোডাস বা গণপ্রস্থানের পরিসংখ্যান দিচ্ছে, তাদের মধ্যেও অনুপ্রবেশকারী আছে। মুখ্যমন্ত্রী উত্তরাখণ্ডের লোক, আমরা চাই তাঁকে উত্তরাখণ্ডে পাঠানো হোক। তিনি শুধু ভৌগোলিক দিক থেকে নন, মতাদর্শগত দিক থেকেও অনুপ্রবেশকারী।’

বিজেপি মিথ্যা পরিসংখ্যান দিচ্ছে বলে অভিযোগ করে তিনি বলেন, ‘ওদের দেওয়া তথ্য যদি কেউ বিশ্বাস করে, তবে তারাই হারিয়ে যাবে।’

অখিলেশ যাদব আরও বলেন, ‘তিনি (যোগী আদিত্যনাথ) বিজেপির সদস্য ছিলেন না, অন্য একটি দলের সদস্য ছিলেন। তাহলে কবে এই অনুপ্রবেশকারীদের সরানো হবে?’

গতকাল রোববার লখনৌয়ের লোহিয়া পার্কে সমাজতান্ত্রিক নেতা রাম মনোহর লোহিয়ার মৃত্যুবার্ষিকীতে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এই মন্তব্য করেন।

অখিলেশ বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, ‘বিজেপি তাদের ব্যর্থতা ঢাকতে চায়, আর মুখ্যমন্ত্রী সাদা টেবিলে বসে কালো মিথ্যা বলেন... যে সাদা টেবিলে তিনি লোকজনের সঙ্গে দেখা করেন। সত্য হলো, উত্তরপ্রদেশে সবচেয়ে বেশি হয়রানি, নির্যাতন ও এমন নানা গুরুতর অপরাধ ঘটছে। দুর্নীতির সব সীমা অতিক্রম করেছে, প্রশাসনের প্রতিটি দপ্তরেই দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়েছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘যে সরকার একসময় বলত কানপুরে ৪৫ মিনিটে পৌঁছে যাবে, সেই সরকারই এখন অপরাধীদের রক্ষা করছে।’

বিজেপির স্বদেশী ঘোষণাকে নিশানা করে তিনি বলেন, ‘বিজেপি নেতারা স্বদেশীর কথা বলেন, কিন্তু তাদের হৃদয় বিদেশী স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত। যদি তারা সত্যিই স্বদেশীতে বিশ্বাস করে, তাহলে কেন চীনের সঙ্গে বাণিজ্য চলছে? কৃষকদের লাঠি মারা হচ্ছে, সার পাচ্ছেন না, আর প্রতিটি জায়গায় অন্যায় হচ্ছে। নির্বাচনী তহবিলের জন্য সরকার ব্যবসায়ীদের বড় লাভ করতে দিচ্ছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘বিজেপি সবচেয়ে বড় জাতিবাদী দল। অনেক জেলায় পিডিএ অফিসার নেই। শুধু নির্দিষ্ট কোনো জাতির মানুষই পোস্টিং পাচ্ছে। দলিতরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে, এবং আমরা তাদের তথ্য সংকলন করব।’

হরিয়ানার একজন সিনিয়র আইজি-র‍্যাঙ্কের পুলিশ কর্মকর্তা ওয়াই. পুরাণ কুমারের আত্মহত্যার প্রসঙ্গে যাদব বলেন, ‘আজও ভোট জাতির ভিত্তিতে চাওয়া হচ্ছে। এজন্য একজন আইপিএস কর্মকর্তা তার জীবন হারালেন। সুপ্রিম কোর্টে জুতা ছোঁড়া হয়েছে, ধর্মীয় বক্তাদের অপমান করা হয়েছে, আর ভালমীকি সম্প্রদায়ের এক যুবককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। সরকার শুধু রাজনৈতিক কাজে ব্যস্ত, জনগণের কষ্ট বোঝে না।’

এর আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ অভিযোগ করেন, কিছু রাজনৈতিক দল অনুপ্রবেশকারীদের ভোটব্যাংক হিসেবে ব্যবহার করছে।

গত শুক্রবার ‘দৈনিক জাগরণ’-এর সাবেক সম্পাদক-ইন-চিফ নরেন্দ্র মোহনের স্মরণসভায় ‘অনুপ্রবেশ, জনসংখ্যাগত পরিবর্তন ও গণতন্ত্র’ বিষয়ক বক্তৃতায় অমিত শাহ বলেন, ‘গুজরাট ও রাজস্থানের সীমান্তে অনুপ্রবেশ হয় না কেন, সেটাই প্রশ্ন।’

এদিকে, অখিলেশ যাদবের মন্তব্য নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে উত্তরপ্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ব্রজেশ পাঠক পিটিআইকে বলেন, শিগগিরই এ বিষয়ে তিনি প্রতিক্রিয়া জানাবেন।

সম্পর্কিত

এবার নারীদের নিয়েই আফগান মন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলন, জর্জরিত প্রশ্নবাণে

গাছ কেটে নেওয়ায় সন্তান হারানোর শোক বৃদ্ধার—সামাজিক মাধ্যমে ক্ষোভ

ভুয়া বিয়েতে মেতেছে ভারতের তরুণ প্রজন্ম

ভারতে চাঞ্চল্যকর ব্যবসায়ী হত্যার ঘটনায় হিন্দু মহাসভার নেত্রী গ্রেপ্তার

রাত সাড়ে ১২টায় বাইরে কেন— ধর্ষণের ঘটনায় মমতার মন্তব্যে সমালোচনার ঝড়

ট্রাম্পের গাজা শান্তি সম্মেলনে আমন্ত্রণ পেয়েছেন মোদি, দাবি ভারতীয় গণমাধ্যমের

আফগান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলনে নারী সাংবাদিক প্রবেশে বাধা, তসলিমা নাসরিনের ক্ষোভ

দূতাবাসে আফগানমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলনে নারীদের বাধা, ‘কোনো ভূমিকা নেই’ বলল ভারত

ভারতে আফগান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলনে নারী সাংবাদিক প্রবেশে বাধা, বিতর্কের ঝড়

দুই দেশের আদালতের নির্দেশের পরও অন্তঃসত্ত্বা সোনালীর প্রত্যাবাসন নিয়ে জটিলতা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা