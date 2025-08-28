হোম > বিশ্ব > ইউরোপ

কিয়েভের প্রাণকেন্দ্রে রাশিয়ার ড্রোন হামলায় ৮ জন নিহত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ফাইল ছবি

ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে আবারও বড় ধরনের ড্রোন হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। আজ বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় ভোরে রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রে চালানো এ হামলায় অন্তত আটজন নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা এপি। এ হামলায় আহত হয়েছে আরও অন্তত ৩০ জন।

ইউক্রেনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইহর লিমেঙ্কো জানিয়েছেন, নিহতদের মধ্যে দুজন শিশুও রয়েছে। হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন তিনি। ধ্বংসস্তূপের নিচে এখনো অনেকে চাপা পড়ে আছে উল্লেখ করে তিনি জানিয়েছেন, তাৎক্ষণিকভাবে উদ্ধারকাজ শুরু হয়েছে।

কিয়েভের স্থানীয় সরকারের তথ্যমতে, রাজধানীর অন্তত ২০টি স্থানে হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। ডিকয় ড্রোন, ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র ও ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে চালানো হয়েছে হামলা। এ হামলায় কিয়েভের শ-খানেক ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানিয়েছে কিয়েভ প্রশাসনের প্রধান তিমার কাচেঙ্কো।

এরই মধ্যে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোর হাতে এসে পৌঁছেছে ধ্বংসস্তূপের ছবি। সেসব ভিডিও ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, কিয়েভের একেবারে কেন্দ্রস্থলে হামলা চালিয়েছে রুশ সেনারা। বিধ্বস্ত ভবনগুলো থেকে ধোয়া উড়ছে। কিছু কিছু স্থানে আগুন ধরে গেছে। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোর তথ্য অনুযায়ী, তিন বছর ধরে চলমান এই যুদ্ধে খুব কম সময়ই ইউক্রেনের একেবারে কেন্দ্রে পৌঁছাতে পেরেছে রাশিয়ার ছোড়া ড্রোন কিংবা ক্ষেপণাস্ত্র। তাই এই হামলাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

ইউক্রেনের জাতীয় রেল অপারেটর, উকরজালিজনিৎসিয়া জানিয়েছে যে ভিনিৎসিয়া এবং কিয়েভ অঞ্চলের রেল অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যে কারণে ব্যাহত হচ্ছে ট্রেন চলাচল।

আলাস্কায় ট্রাম্প-পুতিন বৈঠকের পর ইউক্রেনে এটিই রাশিয়ার বড় হামলা। ওই বৈঠকের পর যুদ্ধ বন্ধে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা গতি পাচ্ছে বলে মনে হলেও পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য সামনে আসেনি। পশ্চিমা নেতারা অভিযোগ করেছেন, শান্তি প্রক্রিয়ায় ইচ্ছাকৃতভাবে সময়ক্ষেপণ করছেন পুতিন এবং আলোচনা এড়িয়ে যাচ্ছেন, অন্যদিকে রুশ সেনারা ইউক্রেনের ভেতরে আরও অগ্রসর হচ্ছে। এ সপ্তাহে ইউক্রেনের সামরিক নেতারা স্বীকার করেছেন, রুশ বাহিনী দেশটির অষ্টম অঞ্চলে প্রবেশ করেছে এবং আরও এলাকা দখলের চেষ্টা চালাচ্ছে।

আজকের হামলার পর এক ভিডিও বার্তায় ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেন, ‘পুতিন আলোচনার টেবিল ছেড়ে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রকে বেছে নিচ্ছেন। আমি বিশ্বের সেই সব নেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যারা প্রায়শই শান্তির কথা বলে কিন্তু বেশির ভাগ সময়ই যখন আদর্শের জন্য সরব হওয়ার কথা, তখন তাদের চুপ থাকতে দেখা যায়।’ এ সময় তিনি আরও বলেন, ‘সব ডেডলাইন শেষ। কূটনীতির সব সুযোগ শেষ করে দেওয়া হয়েছে।’

