হোম > বিশ্ব > ইউরোপ

যুক্তরাজ্যের হুমকিই সার, ইংলিশ চ্যানেলে কয়েক ডজন নিষিদ্ধ রুশ তেলের জাহাজ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করা সোফোস ট্যাঙ্কার। ছবি: সংগৃহীত

ইউক্রেন যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় রাশিয়ার ওপর আরোপিত ব্রিটিশ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই চলতি মাসে কয়েক ডজন তেলবাহী জাহাজ ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেছে। অথচ ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা কর্মকর্তারা এই শ্যাডো ফ্লিট বা ছায়া বহরের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

২০২২ সালে ইউক্রেনে সর্বাত্মক আগ্রাসন শুরুর পর রাশিয়া তাদের তেল রপ্তানির ওপর পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা এড়াতে পুরোনো এবং মালিকানা গোপন রাখা প্রায় ১০০ ট্যাংকার ব্যবহার করছে, যা বিশ্বজুড়ে শ্যাডো ফ্লিট বা ছায়া বহর নামে পরিচিত।

বিবিসি জানতে পেরেছে, ব্রিটিশ সরকার চলতি মাসের শুরুতে আইনি নিশ্চয়তা পেয়েছিল, এ ধরনের জাহাজ তারা চাইলে জব্দ করতে পারে। তবে বিবিসির অনুসন্ধানী দল ট্র্যাকিং করে দেখেছে, এই আইনি পরামর্শ পাওয়ার পরও ৪২টি ট্যাংকার নির্বিঘ্নে ইংলিশ চ্যানেল পার হয়েছে।

এগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো সোফোস নামের একটি ট্যাংকার, যার ওপর ২০২৫ সালের মে মাসে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তর। জাহাজটি ভেনেজুয়েলা থেকে আসার পথে ইংলিশ চ্যানেল ব্যবহার করে এখন রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গ শহরের কাছে অবস্থান করছে।

জাহাজ ট্র্যাকিং ডেটা অনুযায়ী, সোফোস গত নভেম্বরের মাঝামাঝি রাশিয়া থেকে তেল নিয়ে তুরস্ক হয়ে ভেনেজুয়েলায় যায়। সেখানে এটি নিজের ট্র্যাকিং সিগন্যাল বন্ধ করে দিয়েছিল। তবে স্যাটেলাইট ইমেজে গত ২২ ও ২৩ ডিসেম্বর সোফোসকে ভেনেজুয়েলার হোসে ওয়েল টার্মিনালে দেখা যায়।

২০ বছরের পুরোনো নাসলেদি নামের আরেকটি ট্যাংকারও এই মাসে ইংলিশ চ্যানেলে প্রবেশ করে। মেরিটাইম ইন্টেলিজেন্স সংস্থা ভরটেক্সার মতে, এটি ২০২৩ সাল থেকেই রাশিয়ার ছায়া বহরের অংশ। গত নভেম্বরে জাহাজটির নাম ব্লিন্ট থেকে বদলে নাসলেদি রাখা হয়।

রাশিয়ার ওপর ২০২২ সাল থেকে আরোপিত তেল নিষেধাজ্ঞার প্রভাব মোকাবিলা করতে এবং পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞায় জর্জরিত অর্থনীতিকে সচল রাখতে এই ছায়া বহর বড় ভূমিকা রাখছে।

সম্পর্কিত

ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের মূল ইস্যু ‘ভূখণ্ড’, ‘বিভক্ত-দুর্বল’ ইউরোপকে দুষলেন জেলেনস্কি

প্রথমবার বৈঠকে বসতে যাচ্ছে রাশিয়া-যুক্তরাষ্ট্র-ইউক্রেন

রুশ তেলবাহী জাহাজ আটক করল ফ্রান্স, নাবিকেরা সবাই ভারতীয়

যুদ্ধ থামাতেই হবে—জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠকের পর পুতিনকে ট্রাম্পের ‘বার্তা’

মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলো—বোর্ড অব পিস সনদে স্বাক্ষরের পর ট্রাম্প

দাভোসে শান্তি পরিষদ সনদ স্বাক্ষর আজ, আমৃত্যু চেয়ারম্যান হতে পারেন ট্রাম্প

রাশিয়ার অনুরোধে পুতিনের সঙ্গে ট্রাম্পের দূতের বৈঠক আজ

‘এটি তাদের বিষয়’—ট্রাম্পের গ্রিনল্যান্ড দখলের চেষ্টায় নীরব কেন পুতিন

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি স্থগিত করল ইইউ

চুক্তি না করলে পুতিন ও জেলেনস্কি ‘স্টুপিড’: ট্রাম্প
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা